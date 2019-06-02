Шахтарі працювали голими? Названо топ-10 ляпів серіалу "Чорнобиль"

Серіал про події в Україні "Чорнобиль" від HBO і Sky, який став одним із найбільш рейтингових за останній час, має ряд неточностей.

На це вказала заступник директора з наукової роботи національного музею "Чорнобиль" Анна Королевська, яка була одним із консультантів картини, передає LIGA.net.

1. Псевдодокументалізм. Незважаючи на те, що фільм заявлений як художній, прізвища його персонажів збігаються з реальними учасниками подій.

"Багато хто сприймає його як документальний – і в цьому головна небезпека", – зазначила Королевська, підкресливши, що серіал залишає багато запитань.

"Чорнобиль" від HBO Кадр серіалу

2. Стереотипність: "Я кілька років працювала зі знімальною групою, намагалася їх направити на шлях істинний. Але все одно бачу, що не вдалося позбутися від тенденційного західного сприйняття радянської історії".

3. Водолази вижили. Історія про смерть так званих чорнобильських водолазів насправді була придумана одним із російських журналістів, і згодом використана творцями серіалу.

"Вони не померли! Водолази (так їх називають, а насправді – інженери атомної станції) отримали не такі великі дози опромінення. Ці люди – Беспалов, Ананенко і Баранов – пройшли басейн-барбатер під реактором, зробили свою роботу – відкрили засувки, вийшли звідти й жили після цього", – сказала Королевська.

4. Перебір із кров'ю: "Вони хотіли крові, як на війні. Замотати людям голови, руки забинтувати. Я їм відразу сказала: "Не здумайте! Це дуже примітивний підхід". Так, звичайно, десь кров дійсно була, якщо людина постраждала від обвалу, уламків... Але не в таких масштабах".

5. Героїзація: "40 різних міністерств і відомств брали участь у ліквідації аварії, кожне з них створювало свій оперативний штаб, свою оперативну групу, а регулювала все урядова комісія. До її складу також входили і члени нашого українського республіканського уряду".

6. Не було вантажівки: "(Їздив заміряти радіацію на станції) БРДМ радіаційно-хімічних військ... Людина, яка була в тій машині, і зараз жива. Це офіцер, старший лейтенант Київського полку цивільної оборони Олександр Логачов, який із честю виконав свою роботу. Але глядачам показали генерала Пікалова з Москви (на вантажівці), який насправді прибув на ЧАЕС тільки 27 квітня".

7. Вертоліт не падав у реактор: "Це неправда, такого не було в квітні. Дійсно впав вертоліт, але це сталося вже, коли реактор був закритий – 2 жовтня 1986 року. Вертоліт, який займався дезактивацією території, зачепився лопатями за баштовий кран, впав у стіну машинного залу і загорівся ".

8. Люди в Прип'яті не гуляли по місту в момент аварії: "Аварія сталася о 01:23 ночі. І ось о 02:00 ночі показують на екрані, що режимне місто живе: діти – танцюють на вулиці, дорослі – розливають горілку в алюмінієвих чашках... Спостерігають за стовпом диму на станції. (Насправді) о 10:00 вечора – всі (вже) були по своїх квартирах, об 11:00 – всі вікна в будинках (були) темні".

"Чорнобиль" від HBO Кадр серіалу

9. Шахтарі були голими: "Було дуже спекотно, але шахтарі працювали в білих костюмах. У станційних шапочках, куртках і брюках. Їм видавали респіратори-пелюстки. Я можу допустити, їх вони знімали, вони висіли у них на шиях. Може, хтось міг куртку розстебнути, а хтось зняти – молоді, безбашенні. Але оголеними – ні".

10. Ховали не так. "Процедура похорону була секретною. Американці дзвонили мені – це їх дуже цікавило. Я знайшла людину, яка займалася організацією похорону пожежних... І він розповідав, що тіло загиблого загортали в плівку, потім клали в дерев'яну труну, а вже потім – у цинкову, а не свинцеву.

А з приводу бетону... Заливали вже потім, не в присутності рідних (як показано в серіалі). І не ховали всіх в один день, масово, як там показано".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Перша серія серіалу "Чорнобиль" вийшла 6 травня 2019 року. Далі епізоди виходили щопонеділка. Всього в серіалі буде 5 серій.

Вихід четвертої серії спровокував низку скандалів, зокрема, в Росії сказилися через правду HBO про Голодомор у "Чорнобилі".

Також картину назвали "фільмом про порятунок шкур, а не душ" та викрили в численних кіноляпах і брехні.

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