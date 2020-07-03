Серіали липня 2020 року: що обов'язково варто подивитися

Представники стрімінгових компаній навіть на карантині не припиняють дивувати якісними та цікавими новинками. У липні кінолюбителів чекають прем'єри нових серіалів, а також продовження фаворитів, які давно полюбилися.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав найочікуваніші прем'єри серіалів липня 2020 року.

"Нерозкриті таємниці"/ Unsolved Mysteries

Дата виходу – 1 липня

Жанр – детектив, містика

Стрімінгова платформа Netflix підготувала для глядачів моторошні детективні історії, зібрані в серіал "Нерозкриті таємниці". В епізодах головні герої будуть розслідувати загадкове зникнення маленької дівчинки, паранормальні випадки й жорстокі вбивства. Серіал неодмінно сподобається любителям хоррора та детективів.

"Клуб няньок"/ The Baby-Sitters Club

Дата виходу – 3 липня

Жанр – сімейний, комедія

Серіал розповідає про дружбу і пригоди п'яти школярок, які вирішують відкрити клуб няньок по догляду і наглядом за дітьми. Однак цей бізнес виявиться не таким простим: героїні повинні будуть долати проблеми дорослих та потраплять не в один курйоз.

Ханна/ Hanna (2 сезон)

Дата прем'єри – 3 липня

Жанр – екшен-драма

Перший сезон серіалу "Ханна" вийшов у 2018 році. За сюжетом дівчина Ханна все життя жила в лісах Північної Польщі, вчилася полювати та виживати під керівництвом Еріка, в минулому солдата і найманця. Згодом дівчина усвідомлює, що від неї приховують якусь таємницю, а світ за межами лісу не так небезпечний, як про нього говорять.

Чудовий новий світ/ Brave New World

Дата виходу – 15 липня

Жанр – фентезі, драма

Серіал розповість про далеке майбутнє, коли в Лондоні суспільство поділилося на касти. Всі проблеми людей вирішуються завдяки наркотикам, виготовленим науковцями. І вся система може зазнати краху, коли двоє жителів міста потрапляють за його межі.

"Проклята"/ Cursed

Дата виходу – 17 липня

Жанр – фентезі, пригоди, драма

Пригодницький фентезі серіал заснований на знаменитій легенді про Короля Артура, розказаній від імені молодої героїні Німує, що володіє таємничим даром. За сюжетом серіалу, дівчина відправляється в небезпечну подорож в пошуках Мерліна. Її напарником стає найманець Артура, який також буде мати місію – доставити чарівникові древній меч.

"Аліеніст: Ангел темряви"/ The Alienist: Angel of Darkness (2 сезон)

Дата прем'єри – 19 липня

Жанр – детектив, драма

Другий сезон популярного психологічного трилера "Аліеніст: Ангел темряви" розповідає про комісара поліції Сару Говард, яка разом з психіатром Ласло і репортером Джоном розслідуватимуть страхітливі злочини загадкового і жорстокого злочинця.

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