Серіал "Виклик" про роботу рятувальників підкорив українців: де дивитися всі серії онлайн

На телеканалі "Україна" показали захоплюючий серіал "Виклик", який розповідає про роботу і життя українських рятувальників.

Стрічка складається з 40 серій. В основі кожного епізоду – реальні життєві ситуації і операції порятунку. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал і де дивитися всі серії онлайн (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Серіал "Виклик" на каналі "Україна": про що він і як знімалася картина

У серіалі "Виклик" глядачі побачать катастрофи, героїчні порятунки, аварії, а також алгоритм дій співробітників рятувальних служб. Проєкт розповідає історії різних героїв, яких рятують працівники ГСЧС. За словами авторів, це не тільки художнє відображення різних життєвих ситуацій, а й інструкція, як діяти, потрапивши в біду.

Кадр з серіалу "Виклик". Канал "Україна"

За час знімань творча команда проєкту "влаштувала" близько 20 пожеж і вибухів, підкорила з десяток дахів будинків, кранів, працювала на полях, в болотах і штольнях. В одній із серій розповідають історію порятунку за допомогою вертольотів. Крім того, в серіалі показали кілька масштабних ДТП і 10 історій, знятих на воді, з задіяною спеціальною технікою – 20 рятувальними катерами. Але найскладнішою і найдорожчою для знімальної групи стала сцена обвалу в метро. Це тому, що за час існування столичного метрополітену його керівництво не дозволило жодної кінозйомки.

Серіал "Виклик": акторський склад

Головні ролі в серіалі виконали Сергій Кучеренко, Геннадій Попенко, Олена Завгородня, Володимир Гончаров, Олексій Хільський, Дмитро Бурма, Тамара Морозова, Євгенія Нечипоренко, Михайло Кришталь.

Кожен з акторів приміряв на себе образ рятувальника: пожежного, піротехніка, альпініста, кінолога, водолаза, психолога або парамедика. А поруч з професійними акторами в кадрі працювали справжні співробітники ДСНС.

Кадр з серіалу "Виклик". Канал "Україна"

Серіал "Виклик": де дивитися всі серії онлайн

Серіал "Виклик" транслюється у будні, з понеділка по четвер на телеканалі "Україна" о 17:10. Щодня на екрани виходять по дві серії. Повтори можна подивитися в п'ятницю о 09:30. Крім телевізійних показів, серії також виходять на відеохостингу YouTube.

Серіал "Виклик" 1 серія: дивитися онлайн епізод "Жіночий день"

Серіал "Виклик" 2 серія: дивитися онлайн епізод "Заручники метро"

Серіал "Виклик" 1 серія: дивитися онлайн епізод "Під завалами"

Серіал "Виклик" 1 серія: дивитися онлайн епізод "Батьки і діти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні знімуть серіал про космос для французького каналу.