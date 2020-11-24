Серіал "Відіграти назад": чим відома популярна картина і де дивитися всі серії онлайн

На каналі НВО вийшов довгоочікуваний мінісеріал "Відіграти назад", у головній ролі якого з'явилася Ніколь Кідман.

Картина представлена творцями відомих серіалів "Велика маленька брехня" і "Пташиний короб". Детальніше про 6-серійну драму – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

Сюжет "Відіграти назад"

У серіалі розповідається історія про сімейну психотерапевтку Грейс Фрейзер, яка живе в прекрасних умовах. У неї є коханий чоловік Джонатан (Х'ю Грант), талановитий син і батько-мільйонер.

На каналі НВО вийшов мінісеріал "Відіграти назад" Ivi

Головна героїня дає поради парам і одиноким людям, ґрунтуючись на своїй 20-річній практиці і особистому сімейному досвіді.

Так, на одному із засідань шкільної ради Грейс знайомиться з мамою нового учня – художницею Оленою Альварес (Матильда Де Анхеліс).

На каналі НВО вийшов міні-серіал "Відіграти назад" Meduza

Під час зустрічі Олена годує грудьми маленьку дочку, і місцеві багаті дами думають, що це агресивний жест. Наступного разу Грейс зустрічає Олену на шкільному благодійному вечорі – там вона плаче в туалеті й тікає з вечірки.

Грейс пропонує їй свою допомогу, але Олена відмовляється. Після цього вони більше не побачаться, оскільки наступного дня син художниці знайде в студії її понівечене тіло.

В цей же момент зникає чоловік головної героїні. Ідеальне життя Грейс починає валитися, коли вона зрозуміла, що її чоловік зраджував її з Оленою. І тепер він став головним підозрюваним у справі.

На каналі НВО вийшов мінісеріал "Відіграти назад" DEL'ARTE Magazine

Головний режисер мінісеріалу Сюзанна Бір у цій картині показала холодний і похмурий Нью-Йорк. "Відіграти назад" відрізняється від усіх серіалів тим, що головні свідки подій – діти. Вони знаходять трупи, бачать батьків з невідомими жінками, ховають докази і багато іншого.

Зазначимо, що серіал заснований на романі Жан Ханфф Корелітц "Ти повинна була знати". Крім того, прем'єра мала відбутися 10 травня, але через пандемію її перенесли на жовтень 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Хід королеви" став найпопулярнішим художнім мінісеріалом на платформі Netflix – за перші 28 днів шоу подивилися 62 млн користувачів.