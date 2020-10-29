Серіал "Велика маленька брехня" продовжили на 3 сезон: Ніколь Кідман розсекретила деталі

Усесвітньо відома акторка Ніколь Кідман підтвердила, що популярний серіал НВО "Велика маленька брехня" продовжили на 3 сезон.

За словами Кідман, яка зіграла в серіалі одну з головних ролей – успішну адвокатку Селесту Райт, робота над створенням нового сезону вже стартувала. Про це йшлося в подкасті Jam Nation на iHeart Radio, пише NME.

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Актриса зазначила, що письменниця Ліана Моріарті зараз працює над новим романом, який ляже в основу сюжету майбутніх епізодів.

"Історію вже пишуть. Усі наші жінки хочуть продовження серіалу. Поки в нас є ядро для ідей, яке просто потрібно зміцнити", – уточнила Ніколь Кідман.

Раніше Ніколь Кідман зізналася, що досить часто спілкується з колегою по шоу Різ Візерспун, з якою, судячи з усього, обговорює і майбутнє проєкту. Вона також зауважила, що Зої Кравіц, Лора Дерн та інші акторки дуже хочуть повернутися до своїх ролей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Сестра Ретчед" (Ratched) за книгою Кена Кізі "Над зозулиним гніздом" став найпопулярнішим на стримінґовій платформі Netflix серед оригінальних проєктів, які представили у 2020 році.