Серіал "Упереджене ставлення": де дивитися всі серії онлайн

На українському телебаченні транслюється новий серіал "Упереджене ставлення". Це детективна драма, прем'єра якої відбулася на телеканалі СТБ 4 травня 2020 року.

Головні ролі зіграли Ольга Радчук і Сергій Фролов. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, про що серіал і де дивитися всі серії "Упереджене ставлення" онлайн (відео розміщено в кінці матеріалу).

Ольга Радчук і Сергій Фролов у серіалі "Упереджене ставлення" кадр серіалу

"Упереджене ставлення": про що серіал

Сюжет серіалу побудований навколо непростої долі колишньої слідчої Наталії Горенко, яка в силу життєвих обставин перекваліфікувалася на патрульну.

Все своє життя вона прагнула піднятися кар'єрними сходами, і їй це вдалося, але непростою ціною. Так, одного разу її син Ілля, який вчинив злочин, потрапив за ґрати, і Наталя, будучи впливовою слідчою, принципово не стала його "відмазувати".

Головна героїня серіалу "Упереджене ставлення" Наталя Горенко кадр серіалу

кадр серіалу

Син після такого вчинку матері зрікся її та назавжди пішов з її життя. Пішов від Наталії також її коханий чоловік Степан, який разом із нею працював судмедекспертом.

Але ситуація різко змінюється після того, як Ілля виявляється вбитим. Колишньому подружжю належить знайти вбивцю сина і покарати його, і стосунки між ними змінюються.

"Упереджене ставлення": де дивитися всі серії онлайн

Перший сезон серіалу "Упереджене ставлення" складається з восьми серій, які транслювалися на СТБ з 4 по 7 травня (в день показують по дві серії).

Крім телевізійного показу, серіал також публікується на офіційному сайті телеканалу СТБ. Також серії є на відеохостингу YouTube.

Дивитися всі серії "Упереджене ставлення" можна за цим посиланням.

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