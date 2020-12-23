Серіал 'Спалах': де дивитися всі серії онлайн

25 листопада в Україні стартував показ популярного серіалу "Спалах". У ньому розповідають про еволюцію різних сфер культури та її сучасних героїв.

Для документальної картини відзняли понад 100 інтерв'ю. Його головними героями стали такі відомі артисти як Monatik, Влад Яма, Потап, Андрій Данилко та багато інших. Детальніше про кінострічку – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Документальний серіал буде складатися з 10 серій, які виходитимуть на YouTube-каналі "СЛУХ". Серіал створили за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Перша серія – це історія про новий український фольк. Він пройшов довгий шлях на велику сцену. Сотні років фольк існував в селах, де пісні, знання про народний вокал та виготовлення народних інструментів передавалися з покоління в покоління.

Друга серія – це історія про нову українську комедію. У ній розкажуть, як змінювалися комедійні формати за роки незалежності, чи існує український стендап, що відбувається з YouTube-форматами і чи є взагалі таке явище, як українська комедія.

Третя серія – це історія про нову українську рейв-культуру. Про неї ходять легенди. Нібито Київ – новий Берлін, а спалах рейвів в Україні стався через Революцію Гідності. Але поки іноземні журналісти вигадують ці міфи, українська електронна сцена завойовує популярність по всьому світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували тизер до нової української комедії "Зірки за обміном". У головних ролях з'являться артисти Оля Полякова та DZIDZIO (Михайло Хома).