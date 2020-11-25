Серіал "Сестра Ретчед" від Netflix: про що він і де дивитися всі серії онлайн

Серіал "Сестра Ретчед" (Nurse Ratched) до листопада 2020 був найпопулярнішим на стрімінговій платформі Netflix в поточному році. Стрічка підкорила мільйони користувачів по всьому світу і блискавично завоювала популярність глядача.

Так, картина знята за книгою Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі". У центрі сюжету – історія молодої дівчини, яка перетворилася в нещадного монстра, що наводить страх на пацієнтів психіатричної лікарні. Детальніше про зміст серіалу, а також де дивитися всі серії "Сестра Ретчед" онлайн – в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Події серіалу відбуваються в 1947 році. За сюжетом, медесестра Мілдред Ретчед, яка врятувала сотні життів на війні, приїжджає в північну Каліфорнію і влаштовується в психіатричний госпіталь в невеликому містечку Люсія.

Мілдред водить симпатичну машину бірюзового кольору, носить ідеально пошиті костюми і капелюшки, не терпить бруду. Незважаючи на ідеальний зовнішній образ, Ретчед виявляється травмованою жінкою, схильною до агресії і жорстокості. Її шеф – доктор Ганновер, прихильник лоботомії як методу лікування пацієнтів – проводив експерименти над пацієнтами. Але навіть він здивувався, наскільки холоднокровною є симпатична зовні медсестра.

Згодом жінка перетворюється на страшну людину і починає отримувати задоволення від страждань пацієнтів. Поступово вона захоплює владу в лікарні в свої руки.

Творцем серіалу став Райан Мерфі, відомий також за популярною стрічкою "Американська історія жахів".

Головну роль – медсестри Мілдред Ретчед – виконала американська актриса Сара Полсон. Також у стрічці знялися Шерон Стоун, Джуді Девіс, Сінтія Ніксон, Джон Джон Бріонс, Фінн Віттрок, Чарлі Карвер, Гаррієт Сенсом Гарріс, Хантер Перріш, Аманда Пламмер, Корі Столл і інші.

Всі серії американської драми "Сестра Ретчед" були представлені на офіційному сайті платформи Netflix. На інших цифрових майданчиках, а також на відеохостингу YouTube епізоди не публікуються через дотримання вимог правовласника.

Щоб подивитися всі серії "Сестра Ретчед" – перейдіть за посиланням.

Дивіться також офіційний трейлер серіалу:

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