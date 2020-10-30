Серіал "Секс, Інста і ЗНО": тизер викликав ажіотаж в мережі

Софія Ковнір Кіно 15:44, 30.10.2020 Оновлено: 15:44, 30.10.2020

У мережі з'явився тизер українського серіалу "Секс, Інста і ЗНО", режисером якого став Антоніо Лукіч.

Відповідне відео опублікували на Youtube-каналі. 12-серійний серіал вийде вже 25 листопада на 1+1 Video (ролик можна подивитися нижче).

У серіалі показують життя українських підлітків, які навчаються в старших класах і готуються до іспитів.

Згідно з сюжетом, головна героїня претендує на місце президента школи, але її конкурентка знаходить компромат, який перевертає життя дівчини з ніг на голову – вона веде Instagram-аккаунт, куди викладає свої відверті фото.

Тизер українського серіалу "Секс, Інста і ЗНО"
24 канал

У мережі тизер викликав ажіотаж. Українці чекають не дочекаються виходу популярного серіалу.

"Уже не можу дочекатися! Здається, буде дуже крутий серіал", "Хочу вже подивитися!", "Тизер дуже порадував! Чекаю з нетерпінням", "Круто! Не знаю на що схоже, але чекаю вже перші серії!", – пишуть в коментарях під роликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стрімінговий портал Netflix презентував офіційний трейлер четвертого сезону серіалу "Корона", який оповідає про життя британської королівської сім'ї.

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