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16 квітня • оновлено в 18:01
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Серіал "Рикошет": де дивитися всі серії онлайн і про що він розповідає

2.4т
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6 квітня в мережі відбулася прем'єра кримінальної драми "Рикошет", яка з перших серій завоювала популярність серед глядачів.

"Рикошет" вийшов на каналі НТВ, а також щодня по буднях серії публікуються і на відеохостингу YouTube. OBOZREVATEL пропонує дивитися всі серії "Рикошет" і розповідає, про що цей серіал.

Серіал "Рикошет"

Серіал "Рикошет"

Про що серіал "Рикошет"

За сюжетом серіалу, 20 років тому головного героя Дениса офіційно поховали. Довгий час він ховався, не виказуючи себе ні за яких обставин.

"Воскреснути" Дениса змушує смерть батьків. Щоб гідно їх поховати, "останній герой" лихих 90-х повертається в рідне місто Анинськ з новим ім'ям, новим обличчям і новими документами.

Він відразу опиняється в центрі кримінальних подій містечка, що потопає у злочинності. Денис розуміє, що помилок минулого вже не виправити, але в його силах спробувати змінити щось в цьому. Він залишається, щоб захистити сестру Ніку від небезпеки, що нависла над нею. А заодно і розібратися зі злочинністю.

Серіал "Рикошет"

Серіал "Рикошет"

Аргументи і факти

Серіал "Рикошет": хто знімався

Ролі в серіалі "Рикошет" виконали популярні російські актори: Олександр Устюгов, Катерина Волкова, Сергій Шнирьов, Петро Риков, Інгрід Олеринська, Вікторія Заболотна, Григорій Зельцер, Олена Муравйова, Костянтин Адаєв, Данило Якушев.

"Рикошет": де дивитися всі серії онлайн безкоштовно

Всього на екрани вийдуть 16 серій "Рикошету". В даний час глядачам показали вже 14 епізодів. Останні серії серіалу "Рикошет" вийдуть в ефір телеканалу НТВ у четвер, 16 квітня о 21:00.

Серіал "Рикошет"

Серіал "Рикошет"

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Крім телевізійного показу серії також публікують на платних онлайн-сервісах і на відеохостингу YouTube (з незначною затримкою). В даний час на YouTube-каналі НТВ опубліковані 14 епізодів, які можна подивитися, перейшовши за цим посиланням.

Раніше в Україні презентували сенсаційну детективну мелодраму "Консультант". Дивіться всі серії онлайн на OBOZREVATEL.

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Автор
Єва Романова
Місце
Росія
Теги
кіно серіал
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