Серіал "Полдарк": дивіться історичну драму на ObozTV

Британський історичний телесеріал "Полдарк" у березні вийде в ефірі телеканалу ObozTV. Серіал знятий за мотивами однойменної серії романів письменника Вінстона Грехема.

Графство Корнуолл, 1790 рік. Офіцер британської армії Росс Полдарк повертається з війни і дізнається, що його батько помер, давня кохана Елізабет заручилася з його кузеном Френсісом, а родинний маєток занепав.

Росс збирається допомогти зубожілим мешканцям Корнуолла воскресити стару батьківську шахту, на якій працює близько половини сусіднього села. Контроль над шахтою має намір отримати Джордж Ворлегган, безпринципний і жадібний суперник Полдарка.

У Росса нічого не залишилося, крім благородства і мужності, але цього достатньо, щоб почати будувати своє життя заново. Полдарк почувається сповненим сил повернути свою спадщину і колишню повагу.

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