Серіал "Перевал Дятлова" з новою версією трагедії покажуть на Женевському фестивалі

З 6 по 15 листопада відбудеться Женевський кінофестиваль, в конкурсній програмі якого буде показаний новий драматичний російський серіал "Перевал Дятлова".

Так, кінокартина присвячена трагічній загибелі студентів, які вирушили в похід на лижах у Свердловській області у 1959 році. При роботі над серіалом кінематографісти використовували закриті матеріали справи, а також отримали доступ до матеріалів дослідчої перевірки 2000-х років та щоденникам загиблих студентів. Такими подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба телеканалу "ТНТ".

Кадр з серіалу "Перевал Дятлова" пресслужба "ТНТ"

Зазначається, що в кінокартині не обійдеться без містики, але все ж головне, чим керувалися творці при роботі над серіалом – це намагатися бути ближче до правди. До речі, режисером і продюсером "Перевала Дятлова" виступили Євген Нікішов та Валерій Федорович, а сценаристом – Ілля Куликов.

Кадр з серіалу "Перевал Дятлова" пресслужба "ТНТ"

Кадр з серіалу "Перевал Дятлова" пресслужба "ТНТ"

Кадр з серіалу "Перевал Дятлова" пресслужба "ТНТ"

Нагадаємо, 23 січня 1959 року дев'ять студентів під керівництвом п'ятикурсника Ігоря Дятлова вирушили в лижний похід в північноуральські гори. З кінцевої точки маршруту – селища Віжай – 12 лютого група повинна була послати телеграму в інститутський спортклуб, однак ніяких звісток не було. Була організована пошукова операція, в ході якої були знайдені тіла перших загиблих. Через три місяці після порушення кримінальної справи за фактом загибелі тургрупи вона була закрита.

Кадр з серіалу "Перевал Дятлова" пресслужба "ТНТ"

Через 60 років цією справою зайнялася генпрокуратура РФ, через звернення від родичів загиблих і громадський резонанс. Прокурори провели дев'ять експертиз на місцевості, де загинули туристи, залучили фахівців у сфері геодезії, метрології, а також співробітників МНС.

Читайте на OBOZREVATEL головні версії таємничої загибелі групи Дятлова, а також паранормальні версії смерті туристів.