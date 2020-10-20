Серіал "Перевал Дятлова" з новою версією трагедії покажуть на Женевському фестивалі

З 6 по 15 листопада відбудеться Женевський кінофестиваль, в конкурсній програмі якого буде показаний новий драматичний російський серіал "Перевал Дятлова".

Так, кінокартина присвячена трагічній загибелі студентів, які вирушили в похід на лижах у Свердловській області у 1959 році. При роботі над серіалом кінематографісти використовували закриті матеріали справи, а також отримали доступ до матеріалів дослідчої перевірки 2000-х років та щоденникам загиблих студентів. Такими подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба телеканалу "ТНТ".

Зазначається, що в кінокартині не обійдеться без містики, але все ж головне, чим керувалися творці при роботі над серіалом – це намагатися бути ближче до правди. До речі, режисером і продюсером "Перевала Дятлова" виступили Євген Нікішов та Валерій Федорович, а сценаристом – Ілля Куликов.

Нагадаємо, 23 січня 1959 року дев'ять студентів під керівництвом п'ятикурсника Ігоря Дятлова вирушили в лижний похід в північноуральські гори. З кінцевої точки маршруту – селища Віжай – 12 лютого група повинна була послати телеграму в інститутський спортклуб, однак ніяких звісток не було. Була організована пошукова операція, в ході якої були знайдені тіла перших загиблих. Через три місяці після порушення кримінальної справи за фактом загибелі тургрупи вона була закрита.

Через 60 років цією справою зайнялася генпрокуратура РФ, через звернення від родичів загиблих і громадський резонанс. Прокурори провели дев'ять експертиз на місцевості, де загинули туристи, залучили фахівців у сфері геодезії, метрології, а також співробітників МНС.

Читайте на OBOZREVATEL головні версії таємничої загибелі групи Дятлова, а також паранормальні версії смерті туристів.