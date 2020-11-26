Серіал "Перевал Дятлова": у мережі порівняли реальних героїв історії з акторами стрічки

Софія Ковнір Кіно 17:36, 26.11.2020

У мережі опублікували кілька фото акторів з гучної історичної драми "Перевал Дятлова" і порівняли їх з прототипами реальних героїв.

Відповідні знімки з'явилися в Telegram-каналі "Русское кино в топе" (їх можна побачити нижче).

Як стало відомо, родичі реальних прототипів підписали всі дозволи на використання їх прізвищ та сімейних біографій в серіалі.

Документи підписали сестра Ігоря Дятлова, адвокат Фонду пам'яті Дятлова, а також спадкоємці Юрія Дорошенка і Рустема Слободіна.

Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Telegram-канал "Русское кино в топе"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Ірина Касамара, яка зіграла в серіалі "Перевал Дятлова" роль Людмили Дубініної, зізналася, що відчувала страх перед зйомками.

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