Серіал "Перевал Дятлова": у мережі порівняли реальних героїв історії з акторами стрічки

У мережі опублікували кілька фото акторів з гучної історичної драми "Перевал Дятлова" і порівняли їх з прототипами реальних героїв.

Відповідні знімки з'явилися в Telegram-каналі "Русское кино в топе" (їх можна побачити нижче).

Як стало відомо, родичі реальних прототипів підписали всі дозволи на використання їх прізвищ та сімейних біографій в серіалі.

Документи підписали сестра Ігоря Дятлова, адвокат Фонду пам'яті Дятлова, а також спадкоємці Юрія Дорошенка і Рустема Слободіна.

Як виглядають актори та прототипи їх героїв Telegram-канал "Русское кино в топе"

Як виглядають актори та прототипи їх героїв Telegram-канал "Русское кино в топе"

Як виглядають актори та прототипи їх героїв Telegram-канал "Русское кино в топе"

Як виглядають актори та прототипи їх героїв Telegram-канал "Русское кино в топе"

Як виглядають актори та прототипи їх героїв Telegram-канал "Русское кино в топе"

Як виглядають актори та прототипи їх героїв Telegram-канал "Русское кино в топе"

Як виглядають актори та прототипи їх героїв Telegram-канал "Русское кино в топе"

Як виглядають актори та прототипи їх героїв Telegram-канал "Русское кино в топе"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Ірина Касамара, яка зіграла в серіалі "Перевал Дятлова" роль Людмили Дубініної, зізналася, що відчувала страх перед зйомками.