Серіал "Перевал Дятлова": у мережі порівняли реальних героїв історії з акторами стрічки

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Кіно
5,0 т.
Серіал 'Перевал Дятлова': у мережі порівняли реальних героїв історії з акторами стрічки

У мережі опублікували кілька фото акторів з гучної історичної драми "Перевал Дятлова" і порівняли їх з прототипами реальних героїв.

Відповідні знімки з'явилися в Telegram-каналі "Русское кино в топе" (їх можна побачити нижче).

Як стало відомо, родичі реальних прототипів підписали всі дозволи на використання їх прізвищ та сімейних біографій в серіалі.

Документи підписали сестра Ігоря Дятлова, адвокат Фонду пам'яті Дятлова, а також спадкоємці Юрія Дорошенка і Рустема Слободіна.

Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Як виглядають актори та прототипи їх героїв
Як виглядають актори та прототипи їх героїв

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Ірина Касамара, яка зіграла в серіалі "Перевал Дятлова" роль Людмили Дубініної, зізналася, що відчувала страх перед зйомками.

Росіясеріалкіноперевал Дятлова