Серіал "Перевал Дятлова" 7 серія: де дивитися онлайн і дата виходу

Сьома серія гучної історичної драми "Перевал Дятлова" вийде в середу, 25 листопада на телеканалі ТНТ. Новий епізод глядачі зможуть побачити в 21:00 за київським часом.

7 серія "Перевалу Дятлова" розповість про розслідування загадкової смерті групи студентів в Уральських горах. Детальніше про зміст епізоду, а також де дивитися онлайн 7 серію "Перевал Дятлова" – далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Серіал "Перевал Дятлова": де дивитися онлайн. ТНТ

"Перевал Дятлова": 7 серія опис

У 1959 році група студентів вирушила в похід в Уральські гори. Вони стартували в кінці січня і через кілька днів з ними повністю обірвався зв'язок. Під час пошукових робіт на горі Холатчахль виявили намет, а пізніше і тіла "дятлівців". Загинули дев'ять з десяти учасників походу: один з них через хворобу зійшов з маршруту на початку шляху. Слідча група на чолі з майором КДБ Костіним розбирається в причинах трагедії.

У сьомій серії майор Костін хоче покінчити з історією групи Дятлова. Йому стало відомо про кримінальників, які втекли з-під варти. Він намагається розібратися, чи могли вони зустріти групу Дятлова і розправитися з нею? Разом з тим, Костін вирішує відверто поговорити з Катею і розповісти про свої почуття до неї.

Майор КДБ Олег Костін в серіалі "Перевал Дятлова". ТНТ

Серіал "Перевал Дятлова": актори

У серіалі знялися: Марія Лугова, Петро Федоров, Володимир Симонов, Єгор Бероєв, Павло Ворожцов, Олексій Вертков, Олексій Бардуков, Ірина Лукіна, Іван Мулін та інші.

"Перевал Дятлова" 7 серія: де дивитися онлайн

Серіал "Перевал Дятлова" виходить в ефір з понеділка по четвер на російському телеканалі ТНТ. Нові серії транслюють о 21:00 за Києвом (22:00 за московським часом).

Крім телевізійного показу, подивитися сьому серію "Перевал Дятлова" можна на офіційному сайті ТНТ за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саундтрек до серіалу "Перевал Дятлова" виконали українська співачка MARUV і TikTok-блогер Даня Мілохін – вони записали кавер на радянську пісню "Есть только миг". У мережі негативно відреагували на таку колаборацію – користувачі розкритикували артистів і відзначили, що виконавці "зіпсували музичний шедевр".