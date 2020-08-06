Серіал "Паперовий будинок": з'явилися перші подробиці про фінальний сезон

П'ятий сезон "Паперового будинку" вийде на екрани весною 2021 року. В Іспанії вже розпочали зйомки фінальних епізодів, в яких взяли участь нові герої.

"Паперовий будинок" став справжньою сенсацією світового масштабу. Тому на новий сезон чекають мільйони шанувальників, проте зйомки довелося відкласти на кілька місяців через карантинні обмеження, пише "СтарХіт".

Також стало відомо, що до акторського складу приєдналися Патрік Кріаду і Мігель Сильвестр. Актори вже опублікували в соціальних мережах тизер нового сезону і зізналися, що щасливі стати частиною знаменитого шоу.

Патрік Кріаду Instagram @patrick.criado

Мігель Сильвестр вважається одним з найперспективніших іспанських акторів. Він працював над серіалами "Нарко" і "Восьме почуття". Патрік Кріаду бере участь в багатьох проєктах в Іспанії, але всі його роботи поки мають тільки регіональний успіх.

Мігель Сильвестр FUNART.pro

Подробиці нових серій тримаються в суворій таємниці. Нагадаємо, що в двох попередніх сезонах головні герої намагалися пограбувати найбільший банк Мадрида, але постійно стикалися з величезними перешкодами.

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