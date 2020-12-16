Серіал "Обійми брехні" вийшов на СТБ: про що він і де дивитися всі серії онлайн

Український телеканал СТБ презентував мелодраму "Обійми брехні", яка розповідає про кохання Тимура та Нани, яких страшна таємниця розлучила на 20 років.

Всього на екрани вийде вісім епізодів. Серіал транслюється по буднях о 20:15. Детальніше про сюжет і де дивитися всі серії "Обіймів брехні" – в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Обійми брехні": про що серіал

У центрі сюжету – історія кохання головних героїв, які довгі роки не могли бути разом. Тимур і Нана розлучилися 20 років тому через фатальне непорозуміння. Дівчина вийшла заміж за нелюба, її чоловік Андрій – син прокурора і колишній друг Тимура. Нана зуміла побудувати кар'єру лікаря. Тимур же залишився самотнім. Через роки він стає заступником Андрія, доля знову зводить його з Наною і чоловік дає їй зрозуміти, що все ще любить її.

Кадр з серіалу "Обійми брехні". Прес-служба СТБ

Нана не може відповісти взаємністю, хоча і нещасна в шлюбі. Вона вважає своє життя – ув'язненням в золотій клітці. Тимур, в свою чергу, не знає, що саме утримує жінку біля Андрія. Виявляється, що вона прив'язана до чоловіка страшною таємницею з його минулого. Тимур бачить, що його улюблена нещасна, і допомагає їй дізнатися, що дійсно сталося багато років тому.

Актори, які знімалися в серіалі "Обійми брехні":

Аліна Сергєєва

Дмитро Ульянов

Олександр Кобзар

Яків Кучеревський

Олександр Наумов

Даша Грачова

Анна Адамович

Леся Островська

Ольга Морозова

Ірина Мельник та інші.

Актриса серіалу "Обійми брехні" Аліна Сергєєва. Прес-служба СТБ

Актор серіалу "Обійми брехні" Дмитро Ульянов. Прес-служба СТБ

"Обійми брехні": де дивитися всі серії онлайн

Прем'єра стрічки "Обійми брехні" відбулася на каналі СТБ 14 грудня 2020 року. Всього на екрани вийде 8 епізодів.

Подивитися всі серії онлайн після телевізійного показу можна на сайті телеканалу за посиланням. Також всі епізоди доступні для перегляду на сторінках сервісу TELEPORTAL. На відеохостингу YouTube поки повністю можна подивитися першу серію, інші епізоди розміщені фрагментами.

"Обійми брехні" 1 серія від 14.12.2020: дивитися онлайн короткий зміст

"Обійми брехні" 2 серія від 14.12.2020: дивитися онлайн короткий зміст

"Обійми брехні" 3 серія від 15.12.2020: дивитися онлайн короткий зміст

"Обійми брехні" 4 серія від 15.12.2020: дивитися онлайн короткий зміст

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на телеканалі СТБ вийшов перший сезон мелодрами "Колір пристрасті", який складається з 24 серій. Розробники картини також анонсували зйомки другого сезону.