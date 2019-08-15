Серіал "Новий Папа" 2019: коли вийде, трейлер, дивитися онлайн

У 2016 році вийшов сміливий серіал під назвою "Молодий Папа", який показував життя Ватикану зсередини.

Всі десять епізодів виявилися донезмоги успішними, і творець серіалу Паоло Соррентіно оголосив, що ця тема отримає своє продовження в новому серіалі під назвою "Новий Папа".

Коли вийде серіал "Новий Папа" 2019?

Світова прем'єра серіалу відбудеться в листопаді 2019 року, більш точної інформації поки що немає. У сезоні буде вісім епізодів по годині.

Зйомки почалися восени в 2018 році в Італії і невідомо, закінчилися вони вже чи ні.

Про що був перший сезон серіалу "Молодий Папа"?

Ленні Белардо – непримітний священик сорока семи років, який виріс під наглядом жалісливої черниці Мері. Підібравши колись маленького, самотнього і кинутого всіма хлопчика, вона зробила все, щоб виростити з нього гідну людину, послужливого сина божого.

У першій же серії Белардо отримує завидну посаду у Ватикані і стає Папою Пієм Тринадцятим. За цю посаду була жорстка боротьба. На кандидатурі Ленні наполіг Анджело Войелло, державний секретар Ватикану, який хотів мати можливість впливати на цю людину, диктувати йому свою волю. Адже Белардо ще такий молодий, недосвідчений і абсолютно не амбітний.

Але герой буквально відразу ж доводить, що не збирається ставати жертвою маніпуляцій, і буде використовувати отриману владу так, як сам вважатиме за потрібне. Белардо виявляється людиною волелюбною, марнославною і норовливою. Такого нікому не хочеться бачити на посаді керуючого.

Поки клани об'єднуються для того, щоб змусити Ленні припинити нововведення і добровільно залишити посаду, і будують свої підступи, сам Пій Тринадцятий із захватом воює з гомосексуалізмом, педофілією, інтригами, і іншими проблемами, на які занадто довго закривали очі його попередники ...

Про що буде серіал "Новий Папа" 2019?

Паоло Соррентіно принципово відмовляється говорити про сюжет серіалу-продовження, і вимагає того ж самого від акторів, з якими працював над цим проектом. Режисер відвідав кінофестиваль "Послання до людини", який проходив в Санкт-Петербурзі, і там заявив, що хоче залишити всі подробиці при собі, а завдання глядачів – чекати і довіряти.

Але з самого початку, ще в жовтні 2016 року, коли Соррентіно оголосив про серіал "Новий папа", було ясно, що це буде самостійна історія, лише побічно пов'язана з сюжетом "Молодого папи". Творець заявив, що серіали можна буде дивитися окремо один від одного, настільки вони будуть різними за своїм наповненням.

Де дивитися серіал "Новий Папа"?

З огляду на успіх серіалу "Молодий Папа", серіал-продовження напевно купить сервіс HBO, тому люди, які знають англійську мову, можуть придбати собі підписку відразу після прем'єри.

Якщо "Новий папа" з'явиться на HBO, то також він буде на сервісі Амедіатека.

Через якийсь час після прем'єри його напевно може буде знайти на сайтах безкоштовних онлайн-кінотеатрів.

Хто зняв серіал "Новий Папа"?

Творець серіалу Паоло Соррентіно, італійський кінорежисер і сценарист, відомий такими фільмами, як "Дивовижний", "Де б ти не був", "Велика краса".

У сценарну групу так само увійшли Умберто Контареллі ( "Ти і я", "Пристрасть"), з яким Соррентіно працює на регулярній основі вже багато років, і Стефан Бісес ( "Дон Корлеоне", "Легке життя").

Хто виступить продюсерами проекту поки невідомо.

Трейлер серіалу "Новий Папа"

Офіційного трейлера до серіалу "Новий папа" поки що немає, але ви можете освіжити спогади про перший сезон і подивитися цей ролик:

Акторський склад

Найсильніше шанувальники, прив'язані до образу Джуда Лоу, були схвильовані перестановками в касті. Чи з'явиться герой Ленні Белардо або ж доведеться попрощатися з ним назавжди? А що щодо Дайан Кітон (сестра Мері), Сільвіо Орландо (Анджело Войелло), Хав'єра Камара (Бернардо Алонсо Гутьєррес), і інших знайомих облич?

На прес-конференції в Санкт-Петербурзі режисер Соррентіно порадував багатьох новиною про те, що Джуд Лоу абсолютно точно повернеться в продовженні цієї історії, хоч і не буде більше виконавцем головної ролі. Щодо інших акторів з "Молодого папи" він не став розкривати інтригу.

Головна роль, судячи з усього, дістанеться Джону Малковичу ( "Імперія сонця", "Чемпіон", "Небезпечні зв'язки"). Його участь підтверджено режисером офіційно на тій же конференції. Також він заявив, що Мерилін Менсон ( "Шосе в нікуди") і Шерон Стоун ( "Основний інстинкт") зіграли епізодичні ролі в серіалі.

У Instagram Соррентіно так само писав, що роль отримала російська актриса Юлія Снигирь ( "Кривава бариня").

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