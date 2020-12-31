Серіал "Найкращий сищик": в мережі опублікували трейлер до стрічки про українського Шерлока Холмса

Канал ІСTV опублікував трейлер до українського комедійного серіалу про приватних детективів "Найкращий сищик". Так, стрічка стала екранізацією книг письменника Владислава Івченка "Найкращий сищик імперії на службі приватного Капіталу".

Прем'єра комедійної картини запланована на 2021 рік. На глядачів чекають колоритні історичні епізоди про захопливі пригоди Івана Підопригори, якого в мережі прозвали "українським Шерлоком Холмсом". Відповідний ролик вийшов на YouTube-каналі ІСTV (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

За сюжетом, філер київської охоронної фірми втомлюється від своєї роботи та рутини великого міста. Він вирішує втілити свою мрію, піти у відставку й оселитися якомога далі від галасливих вулиць. Так Іван Підопригора купує невеличкий хутір на Полтавщині, де обробляє невелику земельну ділянку. Однак потяг до пригод не залишає головного героя і вже незабаром він стає приватним детективом.

Справи, як не дивно, в українського Шерлока йтимуть добре. Виявляється, в кожному містечку є свої інтриги й таємниці, які воліли б не розкривати. У ході слідства детектив потраплятиме у кумедні ситуації та братиме участь у захопливих погонях та спілкуваннях з вбивцями чи злочинцями. А вже в перерві між роботою Іван знаходитиме час і на романтичні пригоди.

До речі, розкривати справи Іван Підопригора буде не сам. Його напарником стане трохи незграбний граф Осика-Маєвський.

Головні ролі в серіалі отримали відомі українські актори: Дмитро Рибалевський, Назар Задніпровський, Михайло Кукуюк, Інеса Соболєва.

Зазначимо, що автори "Найкращого детектива" особливу увагу приділили костюмам персонажів у серіалі. Головні герої живуть на початку ХХ століття, а тому на екранах можна буде побачити як прекрасних красунь в пишних сукнях, так і жінок, які тоді вперше приміряли брючні костюми. А ось чоловіки будуть красуватися в костюмах з яскравими акцентами, вишиванках та капелюхах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відбулася прем'єра патріотичного серіалу "Козаки. Абсолютно брехливі історія". У 12 серіях стрічки покажуть українське село часів XVI століття, Запорізьку Січ, Московське царство, монголів-розбійників та турків з Османської імперії.