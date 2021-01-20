Серіал "Люпен": про що кінострічка та де дивитися

8 січня на стрімінговій платформі Netflix відбулася прем'єра популярного серіалу "Люпен". У головній ролі знявся знаменитий актор Омар Сі.

Кінострічку створили Джордж Кей і Франсуа Узан. Детальніше про картину – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Про що серіал "Люпен"

У 1995 році юний Ассан Діоп пережив смерть батька, звинуваченого в злочині, якого він не скоював. Через 25 років Ассан бере участь у крадіжці кольє французької королеви Марії-Антуанетти. Коштовність, виставлена в Луврі, належить багатій родині Пеллегріні. Ассан хоче помститися цій родині, яка несправедливо звинуватила його батька в крадіжці.

Паралельно зі своєю нелегальною діяльністю, Ассан намагається знаходити час для свого сина Рауля, який живе зі своєю матір'ю Клер, колишньою дівчиною Ассана.

Коштовність, яку хоче вкрасти головний герой серіалу "Люпен" "Слово і Діло"

Зйомки телесеріалу почалися наприкінці 2019 року. Режисером перших трьох серій виступив Луї Летерьє. У березні 2020 року зйомки були перервані через пандемію коронавірусу, у цей час знімалися лише сцени в Луврі.

У травні 2020-го було оголошено, що зйомки відновляться у вересні того ж року. Однак їх вдалося почати раніше цього терміну.

У липні 2020-го було знято сцени в поїзді: знімальна група здійснила поїздку на станцію Вільньов-Трайж у Валь-де-Марн, зокрема на борту Східного експреса.

У головній ролі "Люпена" знявся знаменитий актор Омар Сі "Кіноріум"

Сцени, в яких показують школу-інтернат соціальних служб, де знаходився юний Ассан, були зняті в коледжі Будинку освіти Почесного легіону Les Loges в Сен-Жермен-ан-Ле. А тюремні сцени знімалися в слідчому ізоляторі Буа-д'Арсі в Івеліні.

У головній ролі серіалу знявся Омар Сі – французький актор, лауреат премії "Сезар" за найкращу чоловічу роль. Серед відомих акторських робіт Сі такі фільми, як "1+1", "Шоколад" та інші.

Варто відзначити, що всі п'ять серій серіалу "Люпен" можна подивитися як на платформі Netflix, так і на інших загальнодоступних сайтах.

Трейлер серіалу "Люпен"

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Люпен" на стрімінговій платформі Netflix може набрати близько 70 мільйонів переглядів. Так, кінострічка може побити рекорди інших нових картин.