Серіал 'Люпен' може побити рекорд на Netflix за переглядами

Серіал "Люпен", прем'єра якого відбулася 8 січня, за 28 днів на стрімінговій платформі Netflix може набрати близько 70 мільйонів переглядів.

Так, кінострічка може побити рекорди інших нових картин. Про це повідомляє видання Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, з початку прем'єри серіал вже очолив топи Бразилії, Німеччини, Італії, Аргентини, Іспанії та Польщі.

Крім того, стрічка стрімко обганяє такі картини як "Бріджертони" (63 млн переглядів) і "Хід королеви" (62 млн переглядів).

Нагадаємо, "Люпен" – це пригодницький детектив про злодія і шахрая Ассана Діопа. Він ріс сиротою після того, як його батька звинуватили в крадіжці, і той повісився у в'язниці.

Єдиним порятунком і джерелом натхнення для хлопчика стали історії про злодія Арсена Люпена. Через деякий час Ассан дізнається про невинність батька і вирішує помститися за його загибель і незаслужені звинувачення.

У головній ролі серіалу знявся Омар Сі – французький актор, лауреат премії "Сезар" за найкращу чоловічу роль. Серед відомих акторських робіт Сі такі фільми, як "1+1", "Шоколад" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 грудня на Netflix пройшла прем'єра мінісеріалу "Бріджертони", який розповідає про впливове англійськое сімейство. Так, у мережі глядачі стали бурхливо обговорювати кінострічку.