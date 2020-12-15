Серіал "Квочка": про що стрічка і де дивитися всі серії онлайн

На телеканалі "Україна" показали повтор популярного серіалу "Квочка". Мелодрама складається з чотирьох серій.

Стрічка розповідає про життя молодої вчительки, яка повністю віддається своїй роботі, через що страждає її особисте життя. Детальніше про сюжет картини "Квочка", а також де дивитися всі серії онлайн – далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Серіал "Квочка": сюжет і акторський склад

Головна героїня 4-серійної стрічки – учителька молодших класів Надія Косенкова. Вона вкрай віддана своїй професії і дуже любить усіх своїх учнів, через що колектив і прозвав її Квочкою.

Серіал "Квочка" на каналі "Україна". Film.ua

Дівчина заміжня, її чоловік Владислав – директор тієї ж школи, де працює жінка. Вона давно мріє про власну дитину, проте Влад категорично проти, адже в його плани на життя малюк абсолютно не вписується. Незабаром Надя дізнається, що коханий давно зраджує її. Квочка без роздумів звільняється й подає на розлучення.

Паралельно Косенкова дізнається про те, що в родині однієї з її колишніх учениць – Лізи Аксьонової – сталося горе: у ДТП загинула мама дівчинки, і вона дуже важко переживає втрату. Тоді Надя вирішує допомогти дівчинці: з дозволу її батька вчителька починає спілкуватися з дитиною, і їй вдається заручитися підтримкою Лізи й цим допомогти їй справитися з трагедією. Дізнавшись про це, тато Лізи Олексій пропонує Наді пожити трохи часу з ними разом, щоб допомогти дитині остаточно отямитися й заодно позайматися з дівчинкою навчанням.

Серіал "Квочка". Film.ua

Надія погоджується переїхати у великий заміський будинок сім'ї Аксьонових. Пізніше з'ясовується, що дружина Олексія загинула невипадково, і через його діяльність тепер усі, хто дорогий чоловікові, – у великій небезпеці.

Роль Надії виконала актриса Олександра Сизоненко. Також у серіалі взяли участь:

Карина Мушта

Павло Вишняков

Світлана Зельбет

Олексій Хільський і інші.

"Квочка" на каналі "Україна": де дивитися всі серії онлайн

Серіал "Квочка" транслювався на телеканалі "Україна". Також усі серії можна подивитися онлайн на відеохостингу YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на телеканалі СТБ вийшов перший сезон мелодрами "Колір пристрасті", який складається з 24 серій. Розробники картини також анонсували зйомки другого сезону.