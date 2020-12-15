Серіал "Квочка": про що стрічка і де дивитися всі серії онлайн

На телеканалі "Україна" показали повтор популярного серіалу "Квочка". Мелодрама складається з чотирьох серій.

Стрічка розповідає про життя молодої вчительки, яка повністю віддається своїй роботі, через що страждає її особисте життя. Детальніше про сюжет картини "Квочка", а також де дивитися всі серії онлайн – далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Головна героїня 4-серійної стрічки – учителька молодших класів Надія Косенкова. Вона вкрай віддана своїй професії і дуже любить усіх своїх учнів, через що колектив і прозвав її Квочкою.

Дівчина заміжня, її чоловік Владислав – директор тієї ж школи, де працює жінка. Вона давно мріє про власну дитину, проте Влад категорично проти, адже в його плани на життя малюк абсолютно не вписується. Незабаром Надя дізнається, що коханий давно зраджує її. Квочка без роздумів звільняється й подає на розлучення.

Паралельно Косенкова дізнається про те, що в родині однієї з її колишніх учениць – Лізи Аксьонової – сталося горе: у ДТП загинула мама дівчинки, і вона дуже важко переживає втрату. Тоді Надя вирішує допомогти дівчинці: з дозволу її батька вчителька починає спілкуватися з дитиною, і їй вдається заручитися підтримкою Лізи й цим допомогти їй справитися з трагедією. Дізнавшись про це, тато Лізи Олексій пропонує Наді пожити трохи часу з ними разом, щоб допомогти дитині остаточно отямитися й заодно позайматися з дівчинкою навчанням.

Надія погоджується переїхати у великий заміський будинок сім'ї Аксьонових. Пізніше з'ясовується, що дружина Олексія загинула невипадково, і через його діяльність тепер усі, хто дорогий чоловікові, – у великій небезпеці.

Роль Надії виконала актриса Олександра Сизоненко. Також у серіалі взяли участь:

Карина Мушта

Павло Вишняков

Світлана Зельбет

Олексій Хільський і інші.

Серіал "Квочка" транслювався на телеканалі "Україна". Також усі серії можна подивитися онлайн на відеохостингу YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на телеканалі СТБ вийшов перший сезон мелодрами "Колір пристрасті", який складається з 24 серій. Розробники картини також анонсували зйомки другого сезону.