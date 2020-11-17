Серіал "Корона": де правда, а де вигадка в четвертому сезоні

Сценарій четвертого сезону серіалу "Корона" про британську королівську сім'ю створювався майже цілий рік. За цей період творці телешоу вивчали всі архіви, характери головних героїв, з чого потім писали діалоги й розгортали сюжет. Попри це, деякі події біографічної картини були змінені для більшого драматизму.

У зв'язку з цим Harpersbazaar проаналізував всі серії 4-го сезону "Корони" й розповів, які події були правдиві в стрічці, а де була присутня вигадка. Нагадаємо, що в новому сезоні глядачі можуть побачити історію про те, як принц Чарльз будував відносини з Діаною Спенсер.

1. У серіалі одна з перших зустрічей леді Ді та принца Чарльза відбувається під час Badminton Horse Trial. Насправді ж близьке знайомство відбулося в маєтку друга Діани – Філіпа де Пасса. Майбутній принцесі тоді було 16 років. Про це сама Спенсер розповідала в документальній картині "Діана: історія її словами".

Принц Чарльз і Діана Спенсер vanityfair.com

2. У серіалі "Корона" показали Діану, яка каталася на роликах по Букінгемському палацу. Багато шанувальників засумнівалися в тому, що принцеса могла дозволити собі таку витівку. Відомо лише те, що за день до весілля леді Ді каталася на велосипеді на дорогих килимах помпезної будівлі. Однак в стрічці цього не показали.

Весілля принца Чарльза і Діани Спенсер thesun.ie

3. У телешоу відносини Єлизавети II та Маргарет Тетчер описуються як холодні й натягнуті. Так це чи ні – ніхто не знає. Відомо лише те, що на відміну від інших прем'єр-міністрів Тетчер ніколи довго не затримувалася на зустрічах з королевою.

Маргарет Тетчер і Єлизавета II thedailybeast.com

4. Тур Чарльза і Діани по Австралії, в якому першого освистували, а другу боготворили. Про це було знято багато документальних програм. Дійсно, під час виходів до простого народу публіка всіляко висловлювала принцу своє невдоволення і розчарування. Сам Чарльз дуже переживав з цього приводу.

Діана Спенсер і принц Чарльз в турі по Австралії pinterest.com

5. В кінці сезону можна побачити принцесу Діану, яка танцювала під пісню Uptown Gir в Королівському театрі, а також відео, де вона співала арію з "Примари опери". Історія з танцем й справді трапилася у 1985 році. Що стосується відео, то тут творці серіалу вирішили трохи пофантазувати. До кінця не відомо, що саме робила Діана на плівці: дійсно співала чи просто відкривала рот під фонограму.

Принцеса Діана manager.bg

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в четвертому сезоні серіалу "Корона" костюмери в точності відтворили культові образи принцеси Діани.