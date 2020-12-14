Серіал "Колір пристрасті" на СТБ став хітом в Україні: чи буде другий сезон

Телеканал СТБ анонсував зйомки другого сезону мелодрами "Колір пристрасті", які відбудуться в Києві. У ЗМІ також назвали приблизну дату виходу нових епізодів – листопад 2021 року.

Про продовження серіалу повідомили на офіційному сайті СТБ. Нещодавно перший сезон серіалу "Колір пристрасті" підкорив українських глядачів. На екран вийшло 24 епізоди, які розповідали про непросте життя дівчини на ім'я Даша. Вона знаходить кохання свого життя, але стикається з безліччю складних перешкод на шляху до щастя. Читайте також на OBOZREVATEL, де дивитися всі серії першого сезону онлайн (відео можна переглянути в кінці сторінки).

"Колір пристрасті": що відомо про проєкт СТБ

Режисер проєкту – постановник Дмитро Гольдман. Виробництвом займається компанія Art Forms production на замовлення телеканалу СТБ.

Кадр з серіалу "Колір пристрасті". Телеканал СТБ

Акторський склад серіалу:

Юрій Феліпенко

Дарина Легейда

Катерина Тишкевич

Катерина Варченко

Ганна Сердюк

Поліна Калмикова

Короткий опис сюжету серіалу "Колір пристрасті"

Молоду і наївну дівчину Дашу звинувачують у вбивстві, якого вона не скоювала. Вона потрапляє під слідство і знайомиться з молодим слідчим Андрієм Потапенком. Ознайомившись зі справою, слідчий ставить за мету домогтися справедливості і звільнити невинну людину.

Дарина Легейда в серіалі "Колір пристрасті". TV.ua

Через деякий час слідчий і підозрювана закохуються один в одного. Потапенко був заручений і злякався нових почуттів. Сім'я вмовляє його відмовитися вести цю справу і дівчину засуджують до 10 років тюремного ув'язнення.

Андрію це не дає спокою і він хоче все виправити, однак Даша його вже викреслила зі свого життя. Тепер головна її мета – запекла боротьба за справедливість.

Колір пристрасті 1 сезон: де дивитися всі серії онлайн

Прем'єра 1 сезону стрічки "Колір пристрасті" відбулася на каналі СТБ 23 листопада 2020 року. Всього на екрани вийшло 24 епізоду.

Подивитися всі серії онлайн після телевізійного показу можна на сайті телеканалу за посиланням. Також всі епізоди доступні для перегляду на сторінках сервісу TELEPORTAL. На відеохостингу YouTube все серії "Колір пристрасті" повністю поки не опубліковані, поки глядачі можуть побачити лиш їхній короткий зміст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 14 грудня на телеканалі Новий канал відбулася гучна прем'єра серіалу "Перші ластівки. Zалежні". Читайте також про те, чим закінчився перший сезон "Першого ластівок" і де подивитися онлайн всі серії онлайн.