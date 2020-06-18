Серіал "Інша": де дивитися всі серії онлайн
Прем'єра українського мелодраматичного серіалу "Інша" виробництва компанії Star Media відбулася у квітні 2019 року на телеканалі "Україна".
OBOZREVATEL розповідає, про що серіал, хто виконав головні ролі і де можна подивитися всі серії онлайн.
Серіал "Інша": про що сюжет
У центрі сюжету – історія молодої дівчини Уляни, яка одного дня стає свідком вбивства. Щоб сховатися від злочинців, вона їде до своєї сестри-близнючки на ім'я Лера.
Лера, з якої Уляна давно не спілкувалася, – успішна і багата. Вона живе в іншому місті, у неї своє життя – сім'я, друзі, колеги. Але побачитися сестрам вже не судилося – майже перед самою зустріччю Лера гине.
За збігом обставин, усі приймають Уляну за її сестру, і тепер у неї інше життя.
Серіал "Інша": актори і ролі
Головні ролі в серіалі режисера Дмитра Лактіонова виконали Наталі Старинкевич і Олександр Нікітін.
Наталі Старинкевич
Уляна Савіна/Лера Мартинова
Олександр Нікітін
Олександр Віталійович Мартинов
Міла Сивацька
Катя Мартинова, дочка Олександра
Денис Мартинов
Програміст Віктор Барабанов, друг дитинства Уляни
Кирило Жандаров
Слідчий Максим Красавін
Світлана Малюкова
Женя Андрєєва-Штейн, подруга Лери
Петро Нестеров
Письменник Іван Андрєєв, чоловік Жені
Олександр Задніпровський
Олігарх Артур Едгарович Штейн, батько Жені
У серіалі також знімалися: Олександр Кобзар, Світлана Степанковська, Дмитро Саранськов, Олександр Суворов (III), Вікторія Литвиненко та інші.
Серіал "Інша": де дивитися всі серії онлайн
Серіал "Інша" складається з 18 серій. Подивитися всі серії онлайн можна за посиланням.
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