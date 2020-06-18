Прем'єра українського мелодраматичного серіалу "Інша" виробництва компанії Star Media відбулася у квітні 2019 року на телеканалі "Україна".

OBOZREVATEL розповідає, про що серіал, хто виконав головні ролі і де можна подивитися всі серії онлайн.

Серіал "Інша": про що сюжет

У центрі сюжету – історія молодої дівчини Уляни, яка одного дня стає свідком вбивства. Щоб сховатися від злочинців, вона їде до своєї сестри-близнючки на ім'я Лера.

Лера, з якої Уляна давно не спілкувалася, – успішна і багата. Вона живе в іншому місті, у неї своє життя – сім'я, друзі, колеги. Але побачитися сестрам вже не судилося – майже перед самою зустріччю Лера гине.

За збігом обставин, усі приймають Уляну за її сестру, і тепер у неї інше життя.

Кадр із серіалу "Інша" kino-teatr.ru

Серіал "Інша": актори і ролі

Головні ролі в серіалі режисера Дмитра Лактіонова виконали Наталі Старинкевич і Олександр Нікітін.

Наталі Старинкевич

Уляна Савіна/Лера Мартинова

Наталі Старинкевич kino-teatr.ru

Олександр Нікітін

Олександр Віталійович Мартинов

Олександр Нікітін kino-teatr.ru

Міла Сивацька

Катя Мартинова, дочка Олександра

Міла Сивацька kino-teatr.ru

Денис Мартинов

Програміст Віктор Барабанов, друг дитинства Уляни

Денис Мартинов kino-teatr.ru

Кирило Жандаров

Слідчий Максим Красавін

Кирило Жандаров kino-teatr.ru

Світлана Малюкова

Женя Андрєєва-Штейн, подруга Лери

Світлана Малюкова kino-teatr.ru

Петро Нестеров

Письменник Іван Андрєєв, чоловік Жені

Петро Нестеров kino-teatr.ru

Олександр Задніпровський

Олігарх Артур Едгарович Штейн, батько Жені

Олександр Задніпровський kino-teatr.ru

У серіалі також знімалися: Олександр Кобзар, Світлана Степанковська, Дмитро Саранськов, Олександр Суворов (III), Вікторія Литвиненко та інші.

Серіал "Інша": де дивитися всі серії онлайн

Серіал "Інша" складається з 18 серій. Подивитися всі серії онлайн можна за посиланням.

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