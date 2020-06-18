Прем'єра українського мелодраматичного серіалу "Інша" виробництва компанії Star Media відбулася у квітні 2019 року на телеканалі "Україна".

OBOZREVATEL розповідає, про що серіал, хто виконав головні ролі і де можна подивитися всі серії онлайн.

Серіал "Інша": про що сюжет

У центрі сюжету – історія молодої дівчини Уляни, яка одного дня стає свідком вбивства. Щоб сховатися від злочинців, вона їде до своєї сестри-близнючки на ім'я Лера.

Лера, з якої Уляна давно не спілкувалася, – успішна і багата. Вона живе в іншому місті, у неї своє життя – сім'я, друзі, колеги. Але побачитися сестрам вже не судилося – майже перед самою зустріччю Лера гине.

За збігом обставин, усі приймають Уляну за її сестру, і тепер у неї інше життя.

Кадр із серіалу "Інша"

Серіал "Інша": актори і ролі

Головні ролі в серіалі режисера Дмитра Лактіонова виконали Наталі Старинкевич і Олександр Нікітін.

Наталі Старинкевич

Уляна Савіна/Лера Мартинова

Наталі Старинкевич

Олександр Нікітін

Олександр Віталійович Мартинов

Олександр Нікітін

Міла Сивацька

Катя Мартинова, дочка Олександра

Міла Сивацька

Денис Мартинов

Програміст Віктор Барабанов, друг дитинства Уляни

Денис Мартинов

Кирило Жандаров

Слідчий Максим Красавін

Кирило Жандаров

Світлана Малюкова

Женя Андрєєва-Штейн, подруга Лери

Світлана Малюкова

Петро Нестеров

Письменник Іван Андрєєв, чоловік Жені

Петро Нестеров

Олександр Задніпровський

Олігарх Артур Едгарович Штейн, батько Жені

Олександр Задніпровський

У серіалі також знімалися: Олександр Кобзар, Світлана Степанковська, Дмитро Саранськов, Олександр Суворов (III), Вікторія Литвиненко та інші.

Серіал "Інша": де дивитися всі серії онлайн

Серіал "Інша" складається з 18 серій. Подивитися всі серії онлайн можна за посиланням.

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