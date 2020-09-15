Серіал "І будуть люди" підкорив українців: про що він і де дивитися всі серії онлайн

На телеканалі СТБ у понеділок, 14 вересня, відбулася прем'єра історичного серіалу "І будуть люди". У центрі сюжету – історія, яка розгортається на Полтавщині в період із 1901 по 1932 роки.

"І будуть люди" – сімейна сага за мотивами роману Анатолія Дімарова. Автор сценарію – Тетяна Гнєдаш. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з сюжетом стрічки і розповідає, де дивитися всі серії онлайн (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Про що розповість серіал "І будуть люди"

У кожному епізоді картини через призму життя звичайних людей демонструються турбулентні етапи ХХ століття: Перша світова війна, революція, прихід радянської влади. Кожен із героїв по-своєму зустрів ці зміни, з погляду своєї правди, але всіх їх об'єднувало одне – бажання жити, любити і знайти своє місце в новому вимірі історії.

Серіал "І будуть люди" підкорив українців. СТБ

У серіалі акцентується увага на пристрасному коханні та цінності людського життя, а також проводиться паралель між сучасними людьми і тими, хто жив сто років тому.

Коли виходять нові серії "І будуть люди"

Усього на екранах глядачеві покажуть 12 епізодів, кожен із них розповідає окрему історію. У центрі сюжету – 12 основних героїв і 12 непересічних доль.

Серіал "І будуть люди" виходить на каналі СТБ у будні, з понеділка по четвер о 20:15. Щодня транслюється по два епізоди. Останні серії покажуть у вівторок, 22 вересня.

Про що серіал "І будуть люди". FILM.UA Group

Хто знімався в серіалі "І будуть люди":

Остап Дзядек

Акмал Гурєзов

Олена Борозенець

Катерина Григоренко

Віктор Жданов

Костянтин Темляк

Олександр Піскунов

Олександр Мавриць

Макар Тихомиров

Анна Тамбова

Віталій Ажнов

Аліна Костюкова

Ігор Колтовський та інші.

"І будуть люди" 1 серія від 14.09.2020: дивитися онлайн і короткий зміст

Свирид і Олена: заміж за нелюба

Дія починається в українському селі на Полтавщині. Свирид тільки взяв собі нову дружину. Чоловік радіє: нарешті буде господиня в домі – його попередня дружина померла від туберкульозу. Свирид уже в поважному віці, у нього є дорослий син Оксен. Молоденька дівчина Олена не підходить йому за віком, проте заможний чоловік засипав тітку нареченої подарунками й та погодилася "прилаштувати племінницю в хороші руки". До того ж Олена – сирота без гроша за душею.

Кадр із першої серії "І будуть люди". FILM.UA Group

Свирид привіз молоду дружину додому і познайомив із сином. Літній чоловік не може насититися Оленою, не звертаючи уваги на її огиду та біль. У селі ходять чутки, що Свирид узяв собі нову дружину, не зігравши весілля, тому що вибрав некрасиву дівчину.

Пізніше Свирид наймає працівника Василя, щоб той допомагав йому по господарству. Опинившись в його будинку, Василь побачив, що злі язики в селі говорили дурниці: нова дружина господаря – красуня, молоденька і золотоволоса! Василю відразу ж сподобалася Олена. Біда в тому, що їй теж сподобався новий працівник чоловіка. Молоді люди розуміють, що їхні почуття взаємні, і вони не можуть чинити опір спокусі.

"І будуть люди" 2 серія від 14.09.2020: дивитися онлайн

Тетяна: мрійниця з родини священника

Минуло 18 років відтоді, як Свирид узяв за дружину Олену. В Україні настали неспокійні часи. Владу захопили більшовики, які здаються не меншим злом, ніж російський цар. Церква вимагає автокефалії, проте не всі священнослужителі готові жити без монарха. Їх привчили, що влада царя – від Бога. Батько Тетяни виступає проти будь-яких змін і молиться за те, щоб Бог послав їм нового царя: "Всі ці партії і республіки – це від лукавого".

Кадр із другої серії "І будуть люди". FILM.UA Group

Таня відвідує училище в Полтаві. Вона отримує освіту, щоб у майбутньому стати вчителькою. Батько дуже тішиться, що його дочка освоює науку. Брат Тані Федір – добра душа, завжди заступався за інших хлопців. Однак чим далі, тим більше він переймається ідеями більшовиків.

Коли Таня приїхала додому на канікули, вона познайомилася з Олегом – розумним молодим хлопцем, сином лікаря. Олег вчиться на медичному факультеті, щоб у майбутньому піти по стопах батька. Тані відразу ж сподобався хлопець. Олег вчив її кататися на велосипеді, а таких чудасій в їхньому селі небагато. Батько Тетяни не схвалив вибір доньки, адже він давно конфліктував із батьком Олега. Незважаючи на це, між їхніми дітьми зароджуються почуття. Одночасно з цим зароджується Українська Народна Республіка.

Таня і Олег рідко бачаться, адже навчання хлопця забирає багато часу. До того ж він є членом партії українських соціалістів і бере активну участь у житті суспільства. Таня хоче за милого заміж, проте поки Олег навчається медицини, батьки підбирають дівчині більш перспективного нареченого. Їхній вибір падає на Оксена, який після смерті дружини Варвари залишився самотнім.

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