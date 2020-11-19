Серіал "Хід королеви" спровокував "шаховий бум" у світі: користувачі масово цікавляться інтелектуальною грою

Мінісеріал Netflix "Хід королеви", який розповідає історію обдарованої американської шахістки Бет Хармон, спровокував різке збільшення попиту на шахи.

Так, за даними інтернет-магазину eBay, за перші десять днів після прем'єри шоу потенційні покупці стали вбивати у пошуковому рядку "шахи" на 273% частіше, ніж раніше. Тобто в буквальному сенсі кожні шість секунд. Про це повідомляє CNN.

"Ми бачимо, що покупці під час другого карантину цікавляться більш традиційними формами проведення дозвілля. В тому числі сильно зріс попит на шахи. Якщо тенденція збережеться, то до 2 грудня ми вже всі будемо професіоналами", – заявив Нуман Куреши, менеджер категорії іграшок британського відділення eBay.

Кадр з серіалу "Хід королеви" soyuz.ru

Прем'єра серіалу "Хід королеви" відбулася 23 жовтня 2020 року. В основі шоу однойменний роман Уолтера Тевіс 1983 року. За сюжетом серіалу, Бет Хармон – звичайна американська сирота, яка в ранньому віці відкриває в собі талант гри в шахи – тільки за дошкою вона відчуває, що може хоч щось контролювати. Поступово вона стає однією з головних шахісток США, отримує звання гросмейстерки, але через постійне напруження вона змушена ступити на шлях саморуйнування, пригнічуючи свої страхи й сумніви наркотиками та алкоголем.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, в чому секрет популярності серіалу "Хід королеви" від Netflix.