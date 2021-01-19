Серіал "Гострі картузи" закриють після шостого сезону

Творці популярного британського серіалу "Гострі картузи" оголосили про зйомки шостого сезону стрічки, який стане останнім.

Про це повідомляє Variety з посиланням на творця і сценариста стрічки Стівена Найта. Він розповів, що зараз вже йдуть зйомки фінальних епізодів. За словами Найта, 6-й сезон стане найкращим і призведе в захват шанувальників "Гострих картузів".

"Серіал повертається ефектно! Після вимушеної затримки зйомок через пандемію коронавірусу, ми виявили, що наша сім'я піддається крайньої небезпеки, ставки ще ніколи не були такими високими. Ми впевнені, що це буде найкращий сезон з усіх, і він сподобається нашим фанатам", – наводить видання слова Найта.

Підтвердив закінчення проєкту і виконавчий продюсер "Гострих картузів" Керін Мендабах.

"Шостий сезон знаменує собою завершення грандіозної історії, яка зачарувала аудиторію з моменту свого початку у 2013 році", – сказав він.

"Гострі картузи" – британський кримінальний драматичний серіал, що розповідає про діяльність злочинного клану Шелбі в Бірмінгемі у 1920-і роки.

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