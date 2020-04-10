Серіал "Доктор Віра" підкорив Україну: дивитися всі серії онлайн

На каналі 1+1 відбулася гучна прем'єра серіалу "Доктор Віра". Всього на екрани вийде 30 епізодів про життя медичних працівників. Наразі показані вже 28 з них.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, про що серіал "Доктор Віра", а також розповідає де дивитися онлайн всі серії (всі відео дивіться в кінці матеріалу).

Серіал "Доктор Віра" 1+1 video

Про що серіал "Доктор Віра"

У центрі сюжету перебуває колишня лікар-кардіохірург Віра. Її безтурботне життя закінчилось, коли коханий чоловік Андрій зникає.

Залишившись з маленькою дитиною і хворою мамою, вона змушена повернутися на роботу в лікарню. Масла у вогонь підливає раптова зустріч з незнайомкою, яка заявляє, що саме вона є справжньою дружиною зниклого чоловіка Віри.

Світ героїні руйнується. Незважаючи на власні проблеми, їй доводиться щодня рятувати чиїсь життя на операційному столі. Але доля приготувала їй ще масу випробувань.

"Це серіал не тільки про медичні випадки, але і про сміливість почати життя з чистого аркуша, любов, любовні трикутники, підступність, дружбу і вірність", – раніше розповідала виконавиця головної ролі Зоряна Марченко.

Даніель Салем в серіалі "Доктор Віра" ТСН

Хто знімався в серіалі "Доктор Віра": список акторів

Головні ролі в серіалі виконали відомі українські актори:

Зоряна Марченко – Віра Борисова, хірург, головна героїня серіалу;

Даніель Салем – Андрій, чоловік Віри;

Дмитро Сарансков – Роман Чайка, завідувач відділенням хірургії;

Мирослава Філіпович – Анжела, лікар хірургічного відділення;

Аліна Кошарна – медсестра реєстратури;

Марк Дробот – Марк Вікторович, лікар;

Ольга Морозова – Альбіна Леонідівна Берестова, головлікар;

Олена Хохлаткіна – Світлана, старша медсестра;

Євгенія Солодовник – Яся Борисова;

Лілія Цвєлікова – Люся;

Сергій Гаврилюк – мер міста.

"Доктор Віра": дивитися онлайн всі серії

Крім телевізійного ефіру, всі серії серіалу "Доктор Віра" можна також дивитися онлайн. Вони публікуються на офіційному сайті телеканалу і на YouTube-каналі 1+1.

OBOZREVATEL також пропонує подивитися всі серії "Доктор Віра" онлайн:

Серія 1: дивитися онлайн

Серія 2: дивитися онлайн

Серія 3: дивитися онлайн

Серія 4: дивитися онлайн

Серія 5: дивитися онлайн

Серія 6: дивитися онлайн

Серія 7: дивитися онлайн

Серія 8: дивитися онлайн

Серія 9: дивитися онлайн

Серія 10: дивитися онлайн

Серія 11: дивитися онлайн

Серія 12: дивитися онлайн

Серія 13: дивитися онлайн

Серія 14: дивитися онлайн

Серія 15: дивитися онлайн

Серія 16: дивитися онлайн

Серія 17: дивитися онлайн

Серія 18: дивитися онлайн

Серія 19: дивитися онлайн

Серія 20: дивитися онлайн

Серія 21: дивитися онлайн

Серія 22: дивитися онлайн

Серія 23: дивитися онлайн

Серія 24: дивитися онлайн

Серія 25: дивитися онлайн

Серія 26: дивитися онлайн

Серія 27: дивитися онлайн

Серія 28: дивитися онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2020 року на телеканалі СТБ був показаний серіал українського виробництва "Спіймати Кайдаша". Стрічка завоювала величезну популярність серед українців і стала своєрідною сенсацією в українському кінематографі. Всього на екрани вийшло 12 епізодів: де дивитися онлайн всі серії "Спіймати Кайдаша".