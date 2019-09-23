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23 вересня • оновлено в 10:54
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Серіал "Чорнобиль" завоював три премії "Еммі"

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Серіал "Чорнобиль" компанії НВО отримав три премії на церемонії вручення нагород в галузі телебачення "Еммі", яка відбулася 22 вересня в Лос-Анджелесі.

Так, він був визнаний кращим міні-серіалом року. Також "Еммі" отримали режисер Йохан Ренк і сценарист Крейг Мейзін за, відповідно, кращу режисуру і кращий сценарій серед міні-серіалів. Зазначимо, що трансляція церемонії велася на телеканалі Fox.

Серіал "Чорнобиль" завоював три премії "Еммі"

Серіал "Чорнобиль"

Фото: HBO

Серіал "Чорнобиль" завоював три премії "Еммі"
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Нагадаємо, "Чорнобиль" — п'ятисерійний драматичний міні-серіал, створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky і присвячений аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії і розслідуванню її причин.

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Телесеріал "Чорнобиль"
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70rus xxx
70rus xxx
А какова заслуга украины в этом,что рады-нерады?Что показали некомпетентность обс.персонали и нерадивость киевских властей?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А расейские Бабы Яги против! (с)
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