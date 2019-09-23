Серіал "Чорнобиль" завоював три премії "Еммі"

Серіал "Чорнобиль" компанії НВО отримав три премії на церемонії вручення нагород в галузі телебачення "Еммі", яка відбулася 22 вересня в Лос-Анджелесі.

Так, він був визнаний кращим міні-серіалом року. Також "Еммі" отримали режисер Йохан Ренк і сценарист Крейг Мейзін за, відповідно, кращу режисуру і кращий сценарій серед міні-серіалів. Зазначимо, що трансляція церемонії велася на телеканалі Fox.

Серіал "Чорнобиль" Фото: HBO

Нагадаємо, "Чорнобиль" — п'ятисерійний драматичний міні-серіал, створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky і присвячений аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії і розслідуванню її причин.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Перша серія серіалу "Чорнобиль" вийшла 6 травня 2019. Далі епізоди виходили щопонеділка. Всього в серіалі було 5 серій.

Вихід четвертої серії спровокував ряд скандалів, зокрема, в Росії сказилися через правду HBO про Голодомор в "Чорнобилі".

Також картину визнали "фільм про порятунок шкур, а не душ" і викрили в численних кіноляпах і брехні.

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