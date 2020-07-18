"Чорнобиль" виграв у семи номінаціях BAFTA: які нагороди отримав серіал

Серіал "Чорнобиль" від HBO переміг у семи номінаціях премії BAFTA – Британської академії кіно та телевізійного мистецтва.

Це зробило проєкт абсолютним лідером серед номінантів. Список усіх переможців і нагород був опублікований на сайті премії.

Творці міні-серіалу про події в Україні отримали нагороди за:

кращу режисуру;

операторську роботу;

музику;

монтаж;

костюми;

роботу художника;

звук.

Таким чином, статуетки отримали режисер Йохан Ренк, художниця з костюмів Оділь Дікс-Міро, композиторка Хільда Гуднадоттір і інші.

Американо-британський серіал був номінований у 14 категоріях, у тому числі і як "Кращий міні-серіал".

Кращим сценаристом визнали творця телесеріалу про сім'ю медіамагнатів "Спадкоємці" Джессі Армстронга. Нагороди академії також отримали проєкт "Темні початки" від HBO за фентезі-трилогією Філіпа Пулмана та "Гострі картузи".

Нагородження повинно було пройти ще навесні, але було перенесено через пандемію. Подію проводили не в прямому ефірі, а записали заздалегідь.

Кращих акторів, телеведучих і телепрограми оголосять у другій частині номінації 31 липня в дистанційному форматі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше інспектор реакторного цеху №1, який гасив пожежу разом із Василем Ігнатенком, Петро Шавро зізнався: йому не подобається серіал НВО "Чорнобиль", а після перших хвилин перегляду у нього піднявся тиск.