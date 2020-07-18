"Чорнобиль" виграв у семи номінаціях BAFTA: які нагороди отримав серіал
Серіал "Чорнобиль" від HBO переміг у семи номінаціях премії BAFTA – Британської академії кіно та телевізійного мистецтва.
Це зробило проєкт абсолютним лідером серед номінантів. Список усіх переможців і нагород був опублікований на сайті премії.
Творці міні-серіалу про події в Україні отримали нагороди за:
кращу режисуру;
операторську роботу;
музику;
монтаж;
костюми;
роботу художника;
звук.
Таким чином, статуетки отримали режисер Йохан Ренк, художниця з костюмів Оділь Дікс-Міро, композиторка Хільда Гуднадоттір і інші.
Американо-британський серіал був номінований у 14 категоріях, у тому числі і як "Кращий міні-серіал".
Кращим сценаристом визнали творця телесеріалу про сім'ю медіамагнатів "Спадкоємці" Джессі Армстронга. Нагороди академії також отримали проєкт "Темні початки" від HBO за фентезі-трилогією Філіпа Пулмана та "Гострі картузи".
Нагородження повинно було пройти ще навесні, але було перенесено через пандемію. Подію проводили не в прямому ефірі, а записали заздалегідь.
Кращих акторів, телеведучих і телепрограми оголосять у другій частині номінації 31 липня в дистанційному форматі.
Як писав OBOZREVATEL, раніше інспектор реакторного цеху №1, який гасив пожежу разом із Василем Ігнатенком, Петро Шавро зізнався: йому не подобається серіал НВО "Чорнобиль", а після перших хвилин перегляду у нього піднявся тиск.