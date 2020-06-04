Серіал "Чорнобиль" став лідером за кількістю номінацій на телепремію BAFTA

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила номінантів щорічної премії BAFTA в телебаченні. Серіал "Чорнобиль" зібрав найбільшу кількість номінацій.

Серіал спільного виробництва американського кабельного каналу HBO і британського Sky Atlantic потрапив у шорт-лист у 14 категоріях. Про це повідомляється на сайті премії.

"Чорнобиль" номінували, зокрема, в наступних категоріях: найкраща чоловіча роль, найкраща чоловіча роль другого плану, найкращий мінісеріал, найкращий дизайн костюмів, найкращий оригінальний саундтрек.

Церемонії нагородження BAFTA TV Awards і BAFTA TV craft Awards повинні були пройти навесні цього року, проте через пандемію коронавірусу були відкладені. Планується, що вони відбудуться 17 і 31 липня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська кіноакадемія оголосила про деякі зміни в правилах премії "Оскар" у зв'язку з пандемією коронавірусу.