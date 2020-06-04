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4 червня • оновлено в 20:57
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Серіал "Чорнобиль" став лідером за кількістю номінацій на телепремію BAFTA

1.1т
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Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила номінантів щорічної премії BAFTA в телебаченні. Серіал "Чорнобиль" зібрав найбільшу кількість номінацій.

Серіал спільного виробництва американського кабельного каналу HBO і британського Sky Atlantic потрапив у шорт-лист у 14 категоріях. Про це повідомляється на сайті премії.

Серіал "Чорнобиль" став лідером за кількістю номінацій на телепремію BAFTA

"Чорнобиль" номінували, зокрема, в наступних категоріях: найкраща чоловіча роль, найкраща чоловіча роль другого плану, найкращий мінісеріал, найкращий дизайн костюмів, найкращий оригінальний саундтрек.

Серіал "Чорнобиль" став лідером за кількістю номінацій на телепремію BAFTA

Церемонії нагородження BAFTA TV Awards і BAFTA TV craft Awards повинні були пройти навесні цього року, проте через пандемію коронавірусу були відкладені. Планується, що вони відбудуться 17 і 31 липня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська кіноакадемія оголосила про деякі зміни в правилах премії "Оскар" у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
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