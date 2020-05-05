Серіал "Чорне море" підірвав мережу: де дивитися всі серії онлайн

На телебаченні показали військову багатосерійну детективну драму "Чорне море". Перший сезон складається з 13 серій.

Після телевізійного показу серії були опубліковані на YouTube, де їх всього за кілька діб подивилися більше 16 мільйонів чоловік. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал "Чорне море і де дивитися всі серії онлайн (відео опубліковане в кінці сторінки).

Серіал "Чорне море" russia.tv

Про що серіал "Чорне море"

1944 рік. Незадовго до початку Кримської наступальної операції кораблям Чорноморського флоту і Азовської флотилії загрожує серйозна небезпека. Німецькі диверсанти-підводники готують великомасштабну акцію по знищенню основних бойових одиниць флоту.

У місто Новоросійськ приїжджає капітан другого рангу Сергій Сабуров. Він покликаний посилити місцеву групу контррозвідників по боротьбі з підводними диверсантами під проводом агента Кунца. Сабурову доручено вийти на Кунца і знищити школу з підготовки диверсантів-підводників.

Ролі виконували:

Павло Трубінер

Катерина Вілкова

Євген Міллер

Олексій Шевченков

Олександр Кузьмін

Андрій Руденський

Костянтин Адаєв

Анна Котова-Дерябіна

Іван Рисін

Юрій Цурило

"Чорне море" 1 сезон: де дивитися всі серії онлайн:

Серіал "Чорне море" транслюється на російському телеканалі "Росія 1". Після телевізійного показу серії публікують на офіційному сайті каналу, а також розміщують в повній версії на YouTube. Однак правовласник закрив доступ до відео зі сторонніх сайтів. Подивитися всі серії "Чорне море" на YouTube можна, перейшовши за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецька серіал "Вітер любові" вперше вийшов на українському телебаченні. Стрічка раніше транслювалася більш, ніж в десятці країн по всьому світу і завоювала величезну любов глядачів. Де дивитися всі серії онлайн.