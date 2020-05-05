Головна Новини
5 травня • оновлено в 18:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Серіал "Чорне море" підірвав мережу: де дивитися всі серії онлайн

9.3т
Читати матеріал російською

На телебаченні показали військову багатосерійну детективну драму "Чорне море". Перший сезон складається з 13 серій.

Після телевізійного показу серії були опубліковані на YouTube, де їх всього за кілька діб подивилися більше 16 мільйонів чоловік. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал "Чорне море і де дивитися всі серії онлайн (відео опубліковане в кінці сторінки).

Серіал "Чорне море"

Серіал "Чорне море"

russia.tv

Про що серіал "Чорне море"

1944 рік. Незадовго до початку Кримської наступальної операції кораблям Чорноморського флоту і Азовської флотилії загрожує серйозна небезпека. Німецькі диверсанти-підводники готують великомасштабну акцію по знищенню основних бойових одиниць флоту.

У місто Новоросійськ приїжджає капітан другого рангу Сергій Сабуров. Він покликаний посилити місцеву групу контррозвідників по боротьбі з підводними диверсантами під проводом агента Кунца. Сабурову доручено вийти на Кунца і знищити школу з підготовки диверсантів-підводників.

Ролі виконували:

  • Павло Трубінер

  • Катерина Вілкова

  • Євген Міллер

  • Олексій Шевченков

  • Олександр Кузьмін

  • Андрій Руденський

  • Костянтин Адаєв

  • Анна Котова-Дерябіна

  • Іван Рисін

  • Юрій Цурило

"Чорне море" 1 сезон: де дивитися всі серії онлайн:

Серіал "Чорне море" транслюється на російському телеканалі "Росія 1". Після телевізійного показу серії публікують на офіційному сайті каналу, а також розміщують в повній версії на YouTube. Однак правовласник закрив доступ до відео зі сторонніх сайтів. Подивитися всі серії "Чорне море" на YouTube можна, перейшовши за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецька серіал "Вітер любові" вперше вийшов на українському телебаченні. Стрічка раніше транслювалася більш, ніж в десятці країн по всьому світу і завоювала величезну любов глядачів. Де дивитися всі серії онлайн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Єва Романова
Теги
радянське кіно кіно серіал
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
70
13
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Избирательная модерация не делает чести сайту. Оставляют исключительно проросийские ком . Надо чтобы СБУ присмотрелось к этим "цензорам".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Wick John
Wick John
Ильенко Александр, здесь в основном высеры тупых укро пи.даров и ш.люх
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Юг Руси
Юг Руси
3рада 3радная! Oboss рекламирует Rocciйский фильм для просмотра на Rocciйском KaHаЛе! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Чан Джеки
Чан Джеки
то что сделано в россии ето пропаганда .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Wick John
Wick John
Чан Джеки, все что говорят в укропии это ложь и пропаганда ненависти
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кіно

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги