Серіал "Бріджертони" встановив абсолютний рекорд Netflix за кількістю переглядів

Серіал "Бріджертони" став найпопулярнішою стрічкою Netflix, встановивши абсолютний рекорд переглядів для цього стримінгового сервісу.

Так, за перші 28 днів після прем'єри його подивилися понад 82 мільйонів глядачів. Попередній рекорд належав екранізації фентезі-книг Анджея Сапковського "Відьмак", його оцінили 76 мільйонів. Про це повідомляє Deadline з посиланням на пресслужбу стримінг-сервісу.

Зазначається, що серіал "Бріджертони" увійшов в десятку найкращих в усіх країнах, де підтримується платформа Netflix, крім Японії. За популярністю він лідирує у 83 країнах, зокрема США, Франції, Великобританії, Індії, ПАР та Бразилії.

Кадр з серіалу "Бріджертони" deadline.com

"Бріджертони" – романтична драма, заснована на серії книг письменниці Джулії Квін. Шоу розповідає історію родини з вищого світу Лондона епохи Регентства. Творцем серіалу є Кріс Ван Дьюс, який раніше працював над проєктом "Анатомія пристрасті". Прем'єра серіалу відбулася 25 грудня 2020 року.

Кадр з серіалу "Бріджертони" thescottishsun.co.uk

Нагадаємо, у другій половині січня Netflix оголосив про продовження "Бріджертонів" на другий сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор розповіла, як знімалися сцени сексу у стрічці.