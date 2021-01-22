Серіал "Бріджертони" офіційно продовжили на другий сезон

Стрімінговий сервіс Netflix продовжив серіал "Бріджертони" на другий сезон. Рішення прийняли через місяць після прем'єри стрічки на платформі.

Відповідний ролик-анонс компанія розмістила на своїй офіційному YouTube-каналі. Зазначимо, що виробництво другого сезону серіалу почнеться навесні 2021 року в Лондоні (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Костюмована драма за романами Джулі Квін продовжить розповідати історію аристократичного лондонського сімейства Бріджертонів. Імовірно, в центрі нового сезону серіалу опиниться вже не Дафна, а її брати та сестри.

Кадр з серіалу "Бріджертони" headtopics.com

Нагадаємо, що прем'єра першого сезону "Бріджертонів" відбулася 25 грудня 2020 року, тільки за перші 28 днів його подивилися 63 мільйони користувачів. Таким чином серіал встановив рекорд переглядів на Netflix, обігнавши попередній хіт – мінісеріал "Хід королеви".

Кадр з серіалу "Бріджертони" medium.com

Серіал "Бріджертони": про що перший сезон

Дія сюжету розгортається на початку XIX століття, в епоху Регентства у Великобританії. У центрі уваги – досить шанована в суспільстві сім'я Бріджертонів. Старша донька сімейства, Дафна Бріджертон, уже подорослішала, й батьки вирішують, що настав час їй подумати про заміжжя. Дафна починає пошуки нареченого, але всі її потенційні закохані не вражають її.

Кадр з серіалу "Бріджертони" filmix.co

Після чергової невдачі, коли героїня перебуває в стані апатії й впевненості, що вона так і залишиться старою дівою, в її житті з'являється герцог Гастінгс. І хоча спочатку стосунки Дафни та герцога більше схожі на неприязнь, ніж симпатію, дуже скоро ці двоє розуміють, що можуть бути корисними одне одному. Дафну Бріджертон осяває геніальна ідея, як вона може виконати вимоги батьків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня на стрімінговом сервісі Netflix вийшов науково-фантастичний бойовик Outside the Wire ("За дротами"). Це перший оригінальний фільм платформи, який доступний з українською озвучкою та субтитрами одночасно.