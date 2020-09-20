Сергій Бодров помер 18 років тому: як зараз виглядає місце його загибелі

18 років тому, 20 вересня 2002 року в Росії, під лавиною в Кармадонській ущелині (Кавказ, Північна Осетія) загинув відомий актор Сергій Бодров-молодший.

30-річний артист разом зі знімальною групою померли після обвалу льодовика Колка. Катастрофа сталася під час зйомок фільму "Зв'язковий", тоді загинули понад 100 осіб. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядає зараз виглядає місце трагічної загибелі Бодрова.

Останні фото Сергія Бодрова. Film.ru

Зйомки фільму "Зв'язковий", де Сергій Бодров був головним режисером і виконував одну з ключових ролей, стартували в липні 2002 року. Під час чергової поїздки знімальної групи на локацію в Кармадонській ущелині, 20 вересня, зі схилу гори Джимара, висотою 4780 метрів, зірвалася гігантська брила льоду і впала на льодовик Колка. Потужність цього удару була порівнянна з вибухом бомби.

Знімальний процес фільму "Зв'язковий". Film.ru

Льодовий масив разом з камінням і брудом рушив зі швидкістю понад 200 км на годину, покривши Кармадонську ущелину трьохсотметровим шаром каміння і льоду. Саме в цей час відомий актор за фільмами "Брат" і "Кавказький бранець" Бодров, разом зі своєю знімальною групою близько 120 чоловік, вів роботу над картиною "Зв'язковий".

Знімальна група фільму "Зв'язковий" з Бодровим. Film.ru

Фільм "Зв'язковий" став останнім в кар'єрі Бодрова. вікіпедія

Практично всі, хто був задіяний у знімальному процесі, загинули на місці катастрофи. Після того, як зійшла лавина, дороги виявилися заваленими, а рятувальники не могли дістатися до місця трагедії протягом декількох годин. В результаті, коли бригади разом з жителями сіл спробували дістатися до групи Бодрова, нікого знайти не вдалося.

Сергій Бодров загинув на Кавказі через сходження льодовика. Telegram-канал Сinemasha

Місце загибелі Сергія Бодрова. Telegram-канал Сinemasha

Навіть за допомогою бурів рятувальники не змогли пробитися глибше, ніж на 100 метрів. Операція тривала 3 місяці, всього вдалося знайти всього 19 загиблих. Потім роботи були згорнуті: вони ставали небезпечними вже і для рятувальників, проте волонтери і добровольці продовжували пошуки тіл ще протягом 2 років.

Кармадонська ущелина, де загинув Сергій Бодров. Telegram-канал Сinemasha

Місце, де загинув Сергій Бодров. Telegram-канал Сinemasha

Неподалік від місця трагедії був розбитий табір "Надія", організаторами були шанувальники Бодрова-молодшого. Багато з них були впевнені, що знімальна група встигла в день трагедії дістатися до автомобільного тунелю і врятуватися там від льодовика. Коли волонтери дісталися до тунелю, жодного тіла там не виявилося. Через два роки операція з пошуку тіл припинилася.

Як виглядає ущелина, де загинув Бодров. Telegram-канал Сinemasha

Як зараз виглядає місце загибелі Бодрова. Telegram-канал Сinemasha

Нарази льодовик Колка, який поховав під собою ціле гірське селище, а також більше сотні людей, розтанув – на це пішло 12 років. Але знайти тіла загиблих все одно вже неможливо – камені і бруд утворили міцний панцир, а ним підземні води, на думку багатьох ініціаторів пошукових операцій, давно вимили останки. Крім виявлених тіл всі інші, включаючи самого Сергія Бодрова, до сих пір вважаються зниклими безвісти.

Меморіал на місці загибелі Сергія Бодрова. Telegram-канал Сinemasha

Меморіал загиблій знімальній групі фільму "Зв'язковий". Telegram-канал Сinemasha

У 2004 році на місці колишнього табору добровольців встановили пам'ятник "Скорботна мати". Там же є меморіальні плити, встановлені на честь Сергія Бодрова-молодшого і членів знімальної групи. Багато туристів до цих пір ризикують спуститися в ущелину, щоб віддати останню шану загиблим.

Графіті в пам'ять про Сергія Бодрова. Аргументи і факти

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Бодров перед загибеллю встиг сказати дружині одну фразу. За словами очевидців, які перебували разом зі знімальною групою незадовго до трагедії, Бодров подзвонив своїй дружині Світлані і попрощався з нею. Свідки розмови припустили, що артист міг передчувати, що кохана його більше не почує.