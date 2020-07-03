Серебрякову – 56: як актор, який поїхав з РФ, критикував росіян та Путіна

3 липня свій день народження відзначає одіозний російський актор Олексій Серебряков – йому виповнюється 56 років.

Артист знайомий глядачам за ролями в таких фільмах, як "Фанат", "Афганський злам", "Бандитський Петербург", "Штрафбат" і інших. У 90-х і 2000-х він користувався великою популярністю в РФ, однак після активізації в Росії агресивної політики Володимира Путіна і пропаганди актор покинув країну і виїхав разом з сім'єю в Канаду.

OBOZREVATEL вирішив згадати, як Серебряков критикував владу РФ і самих росіян, а також розповісти про досягнення актора і його життя поза Росією.

Олексій Серебряков Esquire

Переїзд з Росії та висловлювання проти влади

У 2012 році Олексій Серебряков з родиною переїхав з РФ до канадського міста Торонто. Мотивом такого рішення актор назвав зростання агресії та нетерпимості в Росії, неблагополучну соціальну обстановку і байдуже ставлення до норм правової держави з боку влади.

Актор Олексій Серебряков m.russia.tv

"Людина повинна жити там, де може реалізувати все найкраще", – вважає Олексій.

Він неодноразово заявляв про те, що не підтримує політику Путіна, пропаганду, а самих росіян вважає агресивним і вороже налаштованим народом. Однак максимально розгорнуто Серебряков озвучив свою позицію в великому інтерв'ю, яке дав у 2018 році журналісту Юрію Дудю (дивіться відео в кінці матеріалу).

Судячи з висловлювань Серебрякова, його не влаштовує на батьківщині відсутність доброзичливості і терпимості між людьми. Актор також вказав, що хотів би, щоб його діти виховувалися в атмосфері взаємної поваги, цінності знань і працьовитості, чого вони не зможуть знайти в Росії.

Серебряков під час скандального інтерв'ю з Дудем Скріншот відео (YouTube)

Артист також уточнював, що росіяни в більшості своїй позбавлені самостійності і в усьому вчиняють за вказівкою телебачення:

"Останні 20 років в країні спостерігається нескінченне погіршення людського матеріалу в країні. Це телебачення, перш за все. Це самодіяльність нескінченна: не треба тренуватися. Ти – зірка, вийди на лід і все будуть милуватися тобою. Не треба трудитися, не треба працювати, не треба вчитися, не треба нічого. І це пропаганда. У нас на телебаченні всього три нормальних розумних передачі: "Що? Де? Коли?"," Своя гра" і "Розумники і розумниці ". Ось і все".

На думку Серебрякова, проблеми росіян, а отже, і їх поведінки і способу життя, безпосередньо пов'язані з політикою – саме на це спрямована вся пропаганда.

"Це все політика. Власне, вона полягає в тому, що потрібно перетворити людей на рабів, тому що вони так хочуть. Тому у нас багато армії, у нас країна з найбільшою кількістю силових структур на душу населення... Проблема в тому, що людина не бере відповідальність за своє життя".

Олексій Серебряков 24СМІ

Що стосується критики президента Путіна, Олексій Серебряков говорив, що його не влаштовує у внутрішній політиці РФ "два "В" – злодійство (вороство – рос.) і брехня (вранье – рос.)", які панують навколо. Очевидно, що це також було відсиланням і до імені президента Путіна – Володимира Володимировича:

"Опинившись перед Путіним, я б йому сказав, що найбільше мені не подобається брехня і злодійство. При чому нескінченне. Наше з ним бачення світу настільки непоєднуване, настільки не пов'язане, і що б я йому не сказав, ні до чого це не приведе".

В цілому Серебряков негативно оцінював життя в Росії – він вказував, що країна практично не розвивається, і разом з тим "тягне на дно" свій народ. А народ, в більшій мірі, не завжди прагне мислити аналітично і якось протистояти цьому.

"У Росії немає громадянського суспільства. Як на мене вже краще штучні посмішки на Заході, ніж щира злість у нас. Якщо від'їхати на 30, 50, 70 кілометрів від Москви, ви побачите багато елементів з 1990-х років. До сих пір ні знання, ні кмітливість, ні підприємливість, ні гідність не є національною ідеєю. Національною ідеєю є сила, нахабство і хамство".

Скандальні заяви Серебрякова тоді викликали бурхливу реакцію в суспільстві: від колег артиста до політиків. Наприклад, в Держдумі Росії відзначили, що вважають слова актора частиною піар-акції "недругів" країни. Багато російських акторів також висловилися з цього приводу, різко засудивши колегу. Деякі з них навіть назвали його "русофобом" і "зрадником".

Незважаючи на це, Олексій Серебряков відмовився брати назад свої слова про те, що національна ідея Росії грунтується на силі, нахабстві і хамстві.

Чим Серебряков займається зараз

За роки життя в Канаді актор Олексій Серебряков освоїв професію режисера монтажу, він активно практикується в аналізі кіносценаріїв і всерйоз готується до режисерського дебюту. Але поки це тільки мрія – Серебряков критичний до себе і власної творчості, першою режисерською роботою, за словами артиста, він хоче зробити щось вартісне і значуще.

Серебряков з дружиною і дітьми 24СМІ

Також Олексій продовжує зніматися, але тепер він більш ретельно ставиться до вибору ролей. Серебряков визнається, що робить це ще й для того, щоб привернути до себе молодіжну аудиторію – він може з легкістю відмовитися від участі в касовому фільмі, але погодитися зіграти в якій-небудь "студентській картині".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Серебряков звинуватив Росію в тому, що вона за останні 20 років "створила кілька воєн". Таку заяву він зробив під час виступу на форумі в Лондоні.

Російський продюсер Йосип Пригожин накинувся на Олексія Серебрякова за такі заяви і звинуватив його в некомпетентності.