Сексизм і харассмент: популярний радянський мультфільм виявився небезпечним

Популярний радянський мультфільм "Ну, погоди!" містить сексизм, харассмент та інші неприпустимі за нинішніми моральними нормами елементи.

Про це повідомило видання ВВС після того, як американська компанія Disney вирішила супроводжувати свої старі мультиплікаційні фільми попередженням, що вони можуть порушувати деякі сучасні тенденції.

Так, в мультику присутні елементи насильства та жорстокості. Вовка луплять, б'ють струмом, закочують в каток, всіляко над ним знущаються, а подається це, як норма.

"Ну, погоди!" - насильство Кадр з мультфільму

Більш того, творці стрічки продемонстрували гендерний дисбаланс, адже жіночих образів майже немає в "Ну, погоди!". А якщо і є, то це товста свиня. Також в мультику присутній сексизм, що знову відображається на великій тварині, яка хрюкає.

"Ну, погоди!" - гендерний дисбаланс Кадр з мультфільму

"Ну, погоди!" - сексизм Кадр з мультфільму

Харассмент – полювання на зайця показується іноді неоднозначно, а "жертва" не відстає від хижака в прихованих домаганнях. Також в мультику помітили гендерну неоднозначність. Досі незрозуміло, якої статі заєць.

"Ну, погоди!" - харассмент Кадр з мультфільму

До слова, раніше глава "Союзмультфільму" Юліана Слащова розповіла, що "Ну, погоди!" знову вийде на екрани вже з новими персонажами.

"Вони будуть другорядними. Все одно будь-які події відбуватимуться з ними на тлі головних подій Вовка й Зайця", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно популярний мультфільм "Свинка Пеппа" потрапив у скандал через сексизм. Це сталося після того, як на екрани вийшла серія, в якій творці стрічки використовували щодо мами-свинки слово fireman ("пожежний") в чоловічому роді.

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