Головна Новини
18 листопада • оновлено в 03:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Сексизм і харассмент: популярний радянський мультфільм виявився небезпечним

Читати матеріал російською

Популярний радянський мультфільм "Ну, погоди!" містить сексизм, харассмент та інші неприпустимі за нинішніми моральними нормами елементи.

Про це повідомило видання ВВС після того, як американська компанія Disney вирішила супроводжувати свої старі мультиплікаційні фільми попередженням, що вони можуть порушувати деякі сучасні тенденції.

Так, в мультику присутні елементи насильства та жорстокості. Вовка луплять, б'ють струмом, закочують в каток, всіляко над ним знущаються, а подається це, як норма.

"Ну, погоди!" - насильство

"Ну, погоди!" - насильство

Кадр з мультфільму

Новини
Названо найкращий фільм року: відео вирізаних сцен

Більш того, творці стрічки продемонстрували гендерний дисбаланс, адже жіночих образів майже немає в "Ну, погоди!". А якщо і є, то це товста свиня. Також в мультику присутній сексизм, що знову відображається на великій тварині, яка хрюкає.

"Ну, погоди!" - гендерний дисбаланс

"Ну, погоди!" - гендерний дисбаланс

Кадр з мультфільму

"Ну, погоди!" - сексизм

"Ну, погоди!" - сексизм

Кадр з мультфільму

Харассмент – полювання на зайця показується іноді неоднозначно, а "жертва" не відстає від хижака в прихованих домаганнях. Також в мультику помітили гендерну неоднозначність. Досі незрозуміло, якої статі заєць.

"Ну, погоди!" - харассмент

"Ну, погоди!" - харассмент

Кадр з мультфільму

До слова, раніше глава "Союзмультфільму" Юліана Слащова розповіла, що "Ну, погоди!" знову вийде на екрани вже з новими персонажами.

"Вони будуть другорядними. Все одно будь-які події відбуватимуться з ними на тлі головних подій Вовка й Зайця", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно популярний мультфільм "Свинка Пеппа" потрапив у скандал через сексизм. Це сталося після того, як на екрани вийшла серія, в якій творці стрічки використовували щодо мами-свинки слово fireman ("пожежний") в чоловічому роді.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Тег
мультфільми
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
11
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Зато, понятно, какой нации женский образ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
лечиться нужно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги