Секс в кіно СРСР: топ найвідвертіших сцен у фільмах наших дідусів

Побачити в радянському фільмі оголене жіноче тіло глядачам вдавалося нечасто. Тему еротики не вітали, вона вважалася "згубним впливом Заходу", що, загалом, мало певну логіку. Голі переможниці соцзмагань й ударницi праці викликали у громадян захоплення, ось тільки кров приливала не до тих місць.

І тим не менше буржуазна зараза ні-ні та проривалася крізь кордони цензури. Розповідаємо про "оголення" в радянському кіно і як все починалося.

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"Земля" (1930)

Першим повноцінним еротичним моментом у вітчизняному кінематографі, можна вважати епізод фільму Олександра Довженка "Земля". Страждання дружини (Олена Максимова), убитого кулаками комсомольця, режисер висловив символічним оголенням актриси. Як кажуть, просто і без всяких буржуазних сентиментів.

кадр з фільму "Земля"

У кадрі досить дебела селянка, голяка, бігає по дому, потрясаючи недосвідченого глядача не так драматизмом моменту, як своїми розкішними формами.

Після Довженко довго ніхто не наважувався на подібні витівки, послаблення в плані сексу в кіно настало вже після смерті Сталіна.

"Сорок перший" (1956 р)

Наступна спроба зняти еротичний епізод була зроблена в 1956 р на самому початку хрущовської відлиги. Режисер Павло Чухрай в пронизливій картині про Громадянську війну "Сорок перший" зняв Ізольду Ізвіцьку (Марютка) і Олега Стріженова (полонений білогвардієць) в намоклому одязі, через який добре видно контури голих тіл.

Кадр з фільму "Сорок перший"

Епізод неймовірно еротичний, при цьому абсолютно природний, та і в загальному, це робота великого майстра.

"Людина-амфібія" (1961 р)

Щоб врятувати потонулу красуню (Анастасія Вертинська), неприкаяна істота з морських глибин, людина-амфібія (Володимир Коренєв) пірнає за нею і потім довго-довго піднімається з тілом втопленої, але разюче живучою, Гуттіере, на поверхню.

Кадр з фільму "Людина-амфібія"

Весь цей час чоловіча половина залу затамувавши подих розглядала груди Вертинської,які чітко видні через мокрий одяг. Така ось невигадлива еротика на радянський манер.

"Циган" (1967)

І знову вода, на цей раз річка. Що тут поробиш, але просто так, без підстав, показати голу жінку у режисерів можловості не було. А так, річка, з купальниками в країні скрутно, тому все природно.

Кадр з фільму "Циган"

Знятися в еротичному епізоді, у фільмі Євгена Матвєєва "Циган" "ризикнула" Людмила Хитяєва.

Кажуть, актриса роздягалася повністю, але глядачі побачили лише обриси її тіла під водою.

"Служили два товариші" (1968 р)

Мрія всіх еротоманів - підглядати за інтимними сценами зі сторони. У 1968 р Євген Карелов втілив її в життя. Тепер, як виглядає подібна поведінка з боку міг бачити кожен радянський глядач. По суті, це перший приклад вуайєризму у вітчизняному кіно. Картина була про Громадянську війну, але Карелов вирішив злегка пожвавити сюжет.

На самому початку фільму, зголоднілі по жіночій ласці, солдати спостерігають в оптику як селянська дівка купається в річці.

Кадр з фільму "Служили два товариші"

Втім, результат дискусії не на користь сексу: "Якби ти мені ковбасу або сало показав, а такого добра я багато бачив!"

Епізод крихітний, мабуть, тому і проскочив повз цензорів, а може їм припала до душі добровільна відмова від сексу на користь сала, хто знає.

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