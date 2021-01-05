"Щоденник Бріджит Джонс": як змінилися актори фільму за 20 років

У 2001 році відбулася прем'єра культового фільму про незаміжню і сповнену комплексів Бріджит Джонс, який досі не втрачає своєї актуальності та чарівності.

"Щоденник Бріджит Джонс" люблять переглядати під час туги через невдалі любовні стосунки, а також під час новорічних канікул. Адже дії першої частини відбуваються якраз на Різдво, коли пухкенька Бріджит зустріла вперше свого містера Дарсі. OBOZREVATEL зібрав знімки Рене Зеллвегер, Х'ю Гранта та інших знаменитих акторів під час зйомок у фільмі та через 20 років після прем'єри.

Після "Бріджит Джонс" кар'єра Рене як акторки пішла в гору. Після третьої частини франшизи Зеллвегер почали давати серйозні ролі. Так, 2019 року вона отримала свій перший "Оскар" за роль Джуді Гарланд у фільмі "Джуді", зробила кілька пластичних операцій і змінилася до невпізнання. Єдине, в чому схожі долі екранної Бріджит Джонс і "реальної" Рене Зеллвегер – це невдале особисте життя.

Х'ю Грант зіграв чимало головних ролей після "Щоденника Бріджит Джонс". Так, він запам'ятався за такими фільмами, як "Реальне кохання", "Хмарний атлас" і іншим. Крім того, у 2020 році вийшов серіал "Відіграти назад", в якому Х'ю Грант показав сильну акторську гру і реалістично передав на екрані нахили маніпулятора. Також варто відзначити, що за ці 20 років Грант нарешті змінився в кращу сторону: з переконаного холостяка він перетворився в одруженого чоловіка з п'ятьма дітьми. Правда, двох дітей від офіціантки Тінглан Хонг він визнав вже через деякий час.

Фільми за участю Коліна Ферта в цілому в прокаті зібрали понад 3 мільярди доларів. Однак, досі багато хто асоціює ім'я Коліна Ферта з Марком Дарсі. Що стосується його особистого життя, то ще до виходу "Щоденника" Ферт закохався в італійку Лівію Джуджоллі, вивчив її мову, одружився і завів двох дітей. Але після понад 20 років шлюбу подружжя розлучилося через скандал з інтрижкою Лівії.

Джемма Джонс (місіс Пем Джонс)

78-річна актриса, яка зіграла маму Бріджит, за п'ятдесят років своєї кар'єри зіграла близько двохсот ролей. Найбільше вона запам'яталася завдяки ролі мадам Помфрі в фільмах про Гаррі Поттера. Відомо, що останні роки Джемма Джонс вже не знімається в кіно.

Саллі Філліпс (Шерон, подруга Бріджит)

Кар'єра Саллі Філліпс переважно розвивалася у 2000-і роки, після виходу першого фільму про Бріджит Джонс. Останню велику роль Філліпс зіграла у фільмі "Гордість і упередження і зомбі", після чого пішла в сімейне життя. Зараз екранна подруга Бріджит виховує трьох синів з чоловіком Ендрю Бермейо.

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