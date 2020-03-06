Що трапилося з Амалією Мордвіновою: куди зникла зірка серіалу "Полювання на Попелюшку"

Відома російська актриса Амалія Мордвинова була страшенно популярна на початку 2000-х. Але кілька років тому раптово зникла з екранів телевізорів.

Що пішло не так в кар'єрі рудоволосої "Попелюшки" і чим вона займається сьогодні — в нашому матеріалі.

Амалія Мордвинова на початку 90-х

Зміна прізвища та нове творче життя

Мало хто знає, що в дитинстві майбутню кінозірку звали Людмила Паригіна. Вона народилася 20 листопада 1973 року в місті Южно-Сахалінськ. Потім її сім'я осіла в Вологді.

Коли дівчина отримала паспорт, то змінила прізвище на Мордвінову. Так в дівоцтві звали її матір. Замість Людмили по документам рудоволоса красуня стала Амалією. У Москві вона почала осягати ази акторської професії в театральному училищі імені Щукіна, після закінчення якого Марк Захаров покликав Мордвінову в свій "Лєнком", де вона відразу зіграла головну героїню в "Королівських іграх".

Рудоволоса красуня швидко увірвалася в театральне життя Росії

За Анну Болейн молода актриса була нагороджена Державною премією Російської Федерації.

Потім Амалія перейшла працювати в театр ім. Маяковського. Крім того, вона брала участь в антрепризах. В цей же час Мордвинова стала володаркою "Кришталевої Турандот".

Кінокар'єра

У кіно актриса вперше знялася в 1993 році, в картині "Сни". Режисер Карен Шахназаров покликав Амалію відразу на дві ролі. У фільмі вона стала сучасною посудомийкою Марією і графинею Призоровою.

"Сни" графиня Призорова 1993 р.

У російсько-французькому фільмі "Вор" актриса зіграла лікарку. Ця стрічка була серед номінантів на "Золотий глобус" і "Оскар". Популярність прийшла до Мордвінової після прем'єри серіалу "Самозванці". У цьому проекті актриса виконала головну жіночу роль.

Кадр з фільму "Сни" Карена Шахназарова

Разом з легендарним французькою коміком П'єром Рішаром Амалія знімалася в фільмі "Літо або 27 вкрадених поцілунків". Цю трагікомедію спільно зняли кінематографісти Росії, Німеччини, Франції та Грузії.

Всенародний успіх прийшов до акторки після прем'єри детективного серіалу "Полювання на Попелюшку". У "Попелюшці" Мордвинову можна побачити в ролі сценаристки, що займається відеопрокатом.

"Сни" 1993 р

У новій версії "Трьох мушкетерів" Амалія перетворилася на королеву Анну Австрійську, а в "Даші Васильєвій. Любительці приватного розшуку" — в Вероніку.

П'єр Рішар знову був партнером актриси в стрічці "Парижани". У 2011 році вийшла остання на сьогоднішній день кінострічка за участю Мордвінової – фантасмагорія "Generation П", в основу якої покладено роман, написаний Віктором Пєлєвіним. У ній актриса знімалася, як Амалія & Амалія.

"Полювання на Попелюшку" 2000 р

Особисте життя

Вперше героїня нашої сьогоднішньої розповіді вийшла заміж за звукорежисера Ігоря Зоріна. Їхнє знайомство відбулося під час спільної роботи над "Снами". У 1999 році пара розлучилася, а через рік Амалія знову пішла під вінець.

На цей раз її обранцем став бізнесмен Олександр Гольданський, від якого Мордвинова народила доньку Діану і взяла прізвище чоловіка. Подружжя були творцями продюсерського центру "Театральна справа Гольданскіх'". У 2004 році вони розлучилися

Амалія Мордвинова на червоній доріжці

Третім чоловіком Амалії став бізнесмен Вадим Бєляєв. Їхня сім'я поповнилася трьома дітьми – сином Германом, дочками Серафімою і Євангеліною. Разом вони прожили чотири роки.

Деякий час Мордвинова жила в індійському Гоа, де познайомилася з Ігорем Гнатенко, але виходити за нього заміж офіційно Амалія не захотіла.ИОстаннім часом актриса жила в Америці, де стала сповідувати іудаїзм. Також її цікавлять духовні практики, йога і світське життя. Час від часу Мордвинову можна побачити на московських тусовках. Тепер 46-річна Амалія пише вірші. Її творчість цікава людям, поетеса влаштовує зустрічі з читачами.

Сьогодні Мордвинову цікавлять духовні пошуки

У 2016 році актриса стала автором поетичної збірки "Концепція райського саду". Через рік вона вирішила поставити дитячий спектакль за підтримки свого колишнього чоловіка Олександра Гольданського. На жаль, в кінематограф талановита актриса повертатися найближчим часом не збирається.

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