Що подивитися в День захисника України: 5 кращих фільмів про війну і героїв країни

У середу, 14 жовтня, країна святкує День захисника України та День українського козацтва. У вітчизняному кіно військова тема завжди займала особливе місце, а з початком російської агресії – у 2014 році – актуалізувалася з новою силою.

В останні роки з'явилося багато нових фільмів та серіалів про війну. OBOZREVATEL підготував добірку найкращих українських кінокартин про історії героїв, які захищали і захищають нашу країну й сьогодні.

Фільм "Черкаси"

Даний фільм заснований на реальних подіях. Сюжет розгортається навколо екіпажу мінного корабля-тральщика "Черкаси", заблокованого російськими військами під час анексії Криму навесні 2014 року. Команда корабля протягом трьох тижнів мужньо тримала оборону. "Черкаси" стали єдиним українським кораблем, який утримав український прапор на своїй щоглі.

Фільм "Наші Котики"

Події фільму розгортаються у 2014 році на початку війни. Це трагікомічна історія пригод трьох бійців АТО, що трапляється з ними під час бойового чергування на "глухому" з усіх можливих позицій фронту. За основу взяли реальні розповіді бійців добробатів та ВСУ.

Головними героями виступають інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів, які йдуть добровольцями на війну. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден з них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, та й на місцевості майже не орієнтується. Втім, саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.

Серіал "Доброволець"

"Доброволець" – це шестисерійний серіал-бойовик про захисників України. У центрі його сюжету – доброволець, колишній командир роти розвідки Дмитро Кравченко. На війні під час виконання бойового завдання загинула вся команда головного героя, і тільки йому вдалося вижити.

Дмитро важко це проживає і намагається адаптуватися до життя на мирній території, і не припиняє свою боротьбу за Україну. Дізнавшись, що в Києві готують теракт, він разом з командою добровольців спробує піймати організаторів злочинної змови.

Фільм "Кіборги"

Повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва розповідає історію українських військових, які захищали Донецький аеропорт у 2014 році. Сім головних героїв, прототипами яких є реальні захисники аеропорту, упродовж двох тижневого чергування обороняли свою батьківщину і боролися за її майбутнє, разом з тим усвідомлюючи свою роль на війні. За свою непереможність їх назвали "кіборгами".

Фільм "Дебальцеве"

"Дебальцеве" – це документальний фільм про одну з найжорстокіших битв за весь час АТО. Про битву, яка почалася на початку 2015 року та завершився 19 лютого, коли українськими військовими був залишений оточений плацдарм. Незабаром вона отримала назву "Дебальцевський котел", а також "битва при Дебальцевому". У кінокартині розкриваються неймовірні історії подвигів, факти героїзму і зради. Маловідомі деталі та свідчення учасників подій. Неприємна і страшна правда, невигадана історія про сучасних героїв.

Раніше OBOZREVATEL зібрав добірку найочікуваніших прем'єр українських фільмів осені 2020 року.