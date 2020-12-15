Які мультфільми подивитися в День святого Миколая: топ-3

У суботу, 19 грудня, в Україні відзначатимуть День святого Миколая. Цієї дати з нетерпінням чекають усі діти, які вірять в диво та пишуть листи Чудотворцю зі своїми побажаннями.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував підбірку цікавих мультфільмів про Миколая. Їх можна подивитися з дітьми напередодні магічної ночі.

"Святий Миколай. З циклу Різдвяна казка"

Мультфільм українського виробництва запрошує глядачів в офіс святого Миколая, звідки вони разом з Чудотворцем відправляться дарувати подарунки дітям. Ця стрічка дуже повчальна і добра. Примітно, що озвучили її музиканти Павло Табаков, Ярослав Нудик та співачка Оксана Муха.

"Різдвяні казки Святого Миколая"

Це захоплива, зворушлива, місцями смішна, історія про маленького хлопчика Миколу, батьки якого присвятили своє життя допомозі іншим людям. Коли їх не стало він зрозумів, що повинен продовжити їхню справу. Також Микола дізнався, ким є і яке його призначення.

"Святий Миколай"

Цей мультфільм про те, як діти чекають найулюбленіше свято – день святого Миколая. У ньому звучить добра українська пісня "Ти до нас прийди, прийди".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли найкраще покласти подарунок під подушку дитині на День святого Миколая. Також дізнайтеся, як вибрати подарунок на День святого Миколая дитині.