Що подивитися в новорічну ніч, якщо по ТБ нічого не зацікавило: топ 5 фільмів

З кожним роком стає складніше радіти Новому року й відчувати магію свята, як у дитинстві.

На Новий рік зазвичай по телевізору нічого не показують, крім новорічних концертів із зірками і "Вечірнього Кварталу". Що ж робити, коли всі частини "Один вдома" переглянуто багато разів, а новорічні шоу по телевізору набридли? OBOZREVATEL зібрав різні варіанти фільмів, які можна подивитися 31 грудня замість заїжджених програм, щоб відчути святковий настрій і магію новорічної ночі.

1. "Різдво на двох" (2019)

Досить новий фільм з атмосферою Різдва, несподіваною кінцівкою і гарними акторами. Дивитися як мінімум потрібно тим, хто скучив за зіркою "Гри престолів" Емілією Кларк. Цікаво, що фільм заснований на історії всесвітньо відомої пісні Last Christmas (1984).

2. "Сім'янин" (2000)

Різдвяна казочка з елементом телепортації розповість про вибір і головні цінності життя. У фільмі знявся ще молодий Ніколас Кейдж. Може, це кіно – якраз те, що потрібно 31 грудня, щоб сісти і задуматися, що для вас найцінніше в житті. А подумавши, почати діяти в 2021-му році з чистого аркуша.

3. "Клаус" (2019)

У цей мультфільм Netflix вклав багато сил і часу. Але, можливо, він того вартий: в 2020-му "Клаус" взяв престижну номінацію на "Оскарі". Навіть дорослим цей мультфільм здасться дуже теплим і красивим, наповненим зимовими пейзажами і новорічним настроєм.

4. Крампус (2015)

Фільм жахів про злого демона Крампуса, який карає дітей за непослух, на ділі не такий страшний, як заявлено. До того ж у фільмі різдвяна атмосфера, тріск каміна, стіл, який що ломиться від наїдків, родичі, що лаються, – все, що потрібно для свята.

5. Любіть Куперів (2015)

Шарлотта і Сем Купери збирають своїх дітей та їхні сім'ї, щоб в останній раз провести Різдво разом перед розлученням. Старші Купери забули, як це – відчувати щастя і сімейний затишок. Однак Різдво змушує їх переглянути рішення і об'єднатися з рідними.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що не можна готувати на Новий рік 2021.