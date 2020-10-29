Що подивитися на Геловін: добірка найкращих фільмів жахів

Правильний настрій є одним із ключових факторів святкування Геловіну. Тому в ніч із 31 жовтня на 1 листопада, як ніколи, доречно згадати знамениті фільми жахів.

Спеціально для тих, хто планує провести День усіх святих удома, OBOZREVATEL підготував добірку найстрашніших кінострічок, які можуть як слід полоскотати нерви.

"Ма"

Жінка середніх років, більш відома як Ма, користується великою популярністю серед молоді. В її будинку відсутні практично будь-які заборони, тут завжди весело і можна влаштовувати гучні вечірки. Але все ж таки в Ма є одне головне правило – ніколи не заходити в її кімнату. І коли його порушують, у будинку починає творитися справжній нічний кошмар.

"Прокляття черниці"

Відокремлений монастир, що розташований у Румунії, стає місцем для самогубства молодої черниці. Для розслідування цієї справи керівництво Ватикану відправляє священника з неоднозначним минулим і послушницю, яка стоїть на порозі безповоротних обітниць. Ризикуючи не тільки життями, але й вірою і навіть своїми душами, вони стикаються зі злісною силою, яка набула вигляду демонічної черниці, а монастир стає полем битви між живими й проклятими.

"Воно"

Події розгортаються в провінційному містечку Дері. Рік тому тут сталося страшне вбивство дитини. Старший брат загиблого хлопчика та його друзі вирішують самостійно знайти вбивцю. Кожна дитина окремо стикається зі злом, протистояти якому досить складно. І чим більше ти його боїшся, тим Воно сильніше. Найчастіше зло можна побачити в образі клоуна на ім'я Пеннівайз.

"Геть"

За сюжетом фільму, темношкірого хлопця на ім'я Крістофер очікує знайомство з батьками його дівчини. Сім'я його коханої належить до елітного суспільства й проживає у віддаленому заміському будинку. Крісу все здається нормальним, але зовсім скоро він зауважує дивну поведінку садівника Волтера та економки Джорджіни, які також є темношкірими. Потім і зовсім усе йде прахом – і життя Крістофера перетворюється в пекло!

"Астрал"

Джош і Рене переїжджають із дітьми в новий будинок, але не встигають вони обжитися, як там починаються дивні події. Переміщаються предмети, у дитячій звучать дивні звуки. Але в справжній жах приходять батьки, коли їхній десятирічний син Далтон упадає в кому. Усі зусилля лікарів допомогти хлопчикові безуспішні, а його несвідомий стан пов'язаний із паранормальним світом і страшною таємницею з минулого одного з батьків.

До речі, горор-франшиза "Астрал" складається з чотирьох фільмів. Фінальна частина вийшла 2018 року під назвою "Астрал 4: Останній ключ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Netflix відбулася прем'єра британського детективу "Енола Голмс" про 16-річну сестру Шерлока. За сюжетом вона розшукує раптово зниклу матір, а старші брати їй у цьому ніяк не допомагають та навіть намагаються перешкодити.